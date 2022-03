Giornata dei colli veneti al Castello del Catajo

Per chi arriva in bicicletta: 8 euro adulto; 3 euro bambino 6-12 anni

In occasione della prima giornata dei Colli Veneti, per la sensibilizzazione al turismo sostenibile, il 27 marzo il Castello del Catajo di Battaglia Terme (PD) applica una riduzione sul biglietto d’ingresso a chi dimostra di essere arrivato al castello in bicicletta; un modo per premiare i visitatori a zero impatto ambientale.

Biglietto “impatto zero” adulti: 8 euro

Biglietto “impatto zero” bambini fino a dodici anni: 3 euro

È indetta anche una maratona fotografica, le più belle foto paesaggistiche del Catajo scattate e postate il 27 marzo sul vostro profilo Instagram verranno ricondivise dal profilo del castello.

Dalle 10 alle 14: visite guidate su prenotazione

Dalle 14.30 alle 18.30 visite audioguidate

Ingressi prenotabili tramite la pagina "Info & Orari" del sito www.castellodelcatajo.it.

Per informazioni scrivere a: info@castellodelcatajo.it.