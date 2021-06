Nell'ambito del progetto “Spiazziamo: percorsi partecipati per la rigenerazione urbana e sociale di piazza Mazzini” viene organizzata, mercoledì 30 giugno dalle 18, una prima giornata di comunità, per animare piazza Mazzini con momenti ed attività per divertirsi e vivere il quartiere.

Programma dalle ore 18

Free market, mercatino gratuito di riuso circolare, a cura dell’associazione Xena dalle ore 18.30 alle 19.30

“Raccontiamo Piazza Mazzini insieme a chi la vive: una passeggiata alla scoperta del quartiere attraverso gli occhi dei cittadini e delle realtà che la attraversano quotidianamente”, passeggiata di comunità, a cura della cooperativa Il Sestante dalle ore 19.30 alle 20

"La storia della Piazza", intervento a cura dell’associazione Vox Artes, per conoscere la storia del territorio in modo accessibile, inclusivo e solidale dalle ore 20 alle 20.30

Performance teatrali, a cura del Dipartimento di Studi linguistici e letterari, con studentesse e studenti che hanno partecipato ai laboratori collegati al Progetto dalle ore 20.30 alle 21

Lezione dimostrativa di Viet Tai Chi, a cura della maestra Anna Campo della scuola di Viet Tai Chi Centro Thien Mon dalle ore 21.30 alle 23

Selezione di cortometraggi a cura dell'Euganea Film Festival, in collaborazione con CUC CinemaUno Sono inoltre presenti: Fiab, con la marcatura gratuita biciclette

Laboratorio Agave, con esposizione e racconto dei prodotti di sartoria artigianale etica che unisce stoffe, culture e tradizioni per confezionare prodotti artigianali fatti su misura

Unicity, con un laboratorio sulle relazioni Universita? e Citta? che intende costruire proposte per avvicinare residenti e studenti del quartiere

Associazione piazza Gasparotto Lab+, con il racconto del laboratorio urbano che promuove partecipazione cittadina nell'utilizzo collaborativo di uno spazio pubblico

Progetto Giovani e Mac, con il racconto dell’esperienza Mac: spazio di lavoro condiviso situato in piazza De Gasperi in cui artisti, creativi, designer, makers e artigiani digitali under 35

Collettivo Giovani filosofi, con “La piazza che sogno” un laboratorio per bambini 6-13 anni

Avvocati di strada, con il laboratorio interattivo "Dimmi dei tuoi diritti - tabù"

Comitato mura, con l'apertura straordinaria della mostra "Gli idrovolanti e i piloti che bombardarono Padova"

Per tutta la serata è previsto l'accompagnamento musicale di Martino Cargnel "A man and his guitar" La programmazione potrebbe subire modifiche; per verificare l'esattezza del calendario si consiglia di consultare la pagina dell'evento in Facebook. Per informazioni Segreteria organizzativa

cell. 393 8650965

email spiazziamo@gmail.com

pagina Facebook www.facebook.com/cooperativa.ilsestanteonlus

profilo Instagram @cooperativailsestante

https://www.padovanet.it/evento/giornata-di-comunit%C3%A0-il-progetto-spiazziamo

https://www.facebook.com/events/353614856198309 Foto articolo da comunicato e da evento Facebook.

