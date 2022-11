“Come un fiore raro”: racconti, canzoni e video intorno a Mia Martini di e con Davide Giandrini a Cadoneghe

Prezzo non disponibile

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne il Comune di Cadoneghe ha organizzato una serata di coinvolgimento sul tema attraverso uno splendido lavoro del teatro di Davide Giandrini di Milano. L’appuntamento è per mercoledì prossimo 30 novembre 2022 ore 20.45 presso l’Auditorium Ramin di Cadoneghe!

Lo spettacolo

Dalla prima infanzia fino all’ultimo saluto, il racconto ripercorre a tratti, la vita e l’opera artistica di “Mimì”, interprete originale ed unica, che ha fatto della sua esistenza ricca di dolore e bellezza qualcosa di straordinario, di compiuto.

Donna, forza, sorriso, rabbia, dolcezza, voce e semplicità… sono state le parole-guida per la messa in scena di questo lavoro, che intendiamo come un dono discreto a Lei, ed a tutte le donne.

La forma

La narrazione è accompagnata da alcune videoproiezioni di canzoni, interviste e conversazioni, durante le quali è possibile rivederla, dai primi anni settanta fino alle ultime apparizioni, in tutta la sua cantata umanità.

Con la presenza delle Associazioni di Cadoneghe , UDI , Gruppo Polis, Centro Veneto Progetto Donna - Le Ceramiche Cadoneghe con l'artista Stefania Spanedda e tutte le Associazioni che vorranno essere presenti

