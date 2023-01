Giornata della Cultura nazionale romena, l'incontro al complesso Beato Pellegrino

Lunedì 16 gennaio alle ore 17, in Aula 7 del Complesso Beato Pellegrino (via Vendramini 13 - Padova), in occasione della Giornata della Cultura nazionale romena, il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Ateneo celebra la ricorrenza con un’iniziativa di alto profilo scientifico e divulgativo. L’evento culturale, volutamente aperto a tutta la cittadinanza e in particolare alla comunità romena presente nel territorio, è organizzato in collaborazione con l’Istituto romeno di Cultura e Ricerca umanistica di Venezia, con il Consolato generale della Romania di Trieste, e con la Società di studi romeni Miron Costin.

La celebrazione della Giornata della cultura nazionale romena è legata simbolicamente alla figura e all’opera di Mihai Eminescu (nato il 15 gennaio del 1850), il più importante autore romeno, la cui opera poetica ha rappresentato il punto di svolta nella creazione della lingua letteraria romena moderna e al contempo la piena affermazione del romeno come lingua di cultura europea. L’incontro padovano si muoverà pertanto sul duplice versante linguistico e letterario, proponendo una riflessione sulla storia della lingua romena, sul lungo e ininterrotto cammino della sua formazione come lingua di cultura, sui suoi aspetti attuali e sulle sfide future che attendono il romeno e la sua identità nel confronto con la società globale.

In apertura, porteranno i loro saluti Sergio Bozzola, Direttore del Dipartimento di Studi linguistici e letterari; Cosmin Victor Lotreanu, Console Generale della Romania a Trieste; Cristian Luca, rappresentante dell’Istituto romeno di Cultura e Ricerca umanistica di Venezia, e un rappresentante del Comune di Padova.

Seguirà l’intervento di Cristian Moroianu, Prodecano della Facoltà di Lettere dell’Università di Bucarest e membro dell’Istituto di Linguistica dell’Accademia romena Iorgu Iordan – Al. Rosetti di Bucarest, su “La lingua romena: ieri, oggi e domani”. Il prof. Moroianu offrirà un panorama critico della storia della lingua romena, con particolare attenzione all’epoca moderna e contemporanea, riflettendo sul ruolo della lingua nella formazione e nella definizione dell’identità della cultura nazionale e sulle sfide attuali e future che attendono il romeno.

L’evento si concluderà con un Programma di letture poetiche tratte dall’opera in versi di Mihai Eminescu, introdotte da Dan Octavian Cepraga, docente di Lingua e letteratura romena all’Università di Padova. Il recital sarà affidato all’attore e regista padovano Pierantonio Rizzato, Direttore del Teatro popolare di ricerca di Padova, che con gli studenti di romeno dell’Ateneo proporrà un percorso poetico e teatrale all’interno del laboratorio creativo di Luceaf?rul (Espero), la più bella e celebre poesia di Eminescu e uno dei più grandi classici della letteratura romena. Verranno letti frammenti da alcuni straordinari testi preparatori del grande poema, come Fata-n gr?dina de aur; Miron ?i frumoasa f?r? corp; Peste codri st? cetatea, e in conclusione verrà recitata la magnifica traduzione italiana del poema romeno realizzata dal compianto Marco Cugno, grande romenista italiano, di cui proprio quest’anno ricorrono i dieci anni dalla scomparsa.

Inserito nell’offerta culturale e scientifica della Società di Studi Romeni “Miron Costin” e del Dipartimento di Studi linguistici e letterari, l’evento è aperto a tutta la cittadinanza , in quanto l’iniziativa svolge un servizio culturale e vuole essere veicolo di dialogo e integrazione, offrendo alla comunità romena presente nel territorio la possibilità di mantenere vivo il contatto con la propria identità culturale e di condividerla con il resto della popolazione.

Per maggiori informazioni:

federico.donatiello@unipd.it

https://ssu.elearning.unipd.it/mod/forum/discuss.php?d=329305&fbclid=IwAR2iN_Yo0QaleOZqK7sP0_Bpy9fhc90_w9m8s_RJiyVw4FGMLX7kXfSAWC8

https://www.facebook.com/DipartimentodiStudiLinguisticieLetterari/

Foto articolo da comunicato stampa