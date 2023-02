Il Comune di Padova aderisce alla Giornata nazionale della cura della vita delle persone e del pianeta, appuntamento dedicato alla promozione della cultura della cura (di noi e degli altri, della città e del pianeta) e delle politiche di cura contro le disuguaglianze, le discriminazioni e la cultura dello scarto.

La Giornata, che si celebra l’1 marzo, è un’occasione per riscoprire, come persone e come comunità, come cittadine e cittadini e come istituzioni, l’importanza della cura e del diritto alla cura.

La Giornata è promossa dal Coordinamento nazionale enti locali per la pace e i diritti umani, in collaborazione con la rete tedesca “Equal Care Day” e altri soggetti tra cui la Rete nazionale delle scuole di pace, il Comitato promotore Marcia Perugia-Assisi, il Centro diritti umani “Antonio Papisca” e la Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova e la Tavola della Pace.

Il Comune di Padova intende valorizzare le iniziative e attività di cura promosse da associazioni presenti nel territorio comunale:

Nova Symphonia Patavina, associazione musicale padovana, segnala il proprio impegno a favore di un progetto di rimboschimento delle foreste di abeti rossi di risonanza della Val di Fiemme , in partnership con Etifor (start-up dell’Università di Padova);

, in partnership con Etifor (start-up dell’Università di Padova); l’associazione Medici in Strada Padova , che si dedica alla cura delle persone con incontri informativi e interventi di controllo sanitario sul territorio, in occasione della Giornata nazionale della cura staziona col suo camper sotto la Torre degli Anziani (tra via Oberdan e piazza dei Frutti);

, che si dedica alla cura delle persone con incontri informativi e interventi di controllo sanitario sul territorio, in occasione della Giornata nazionale della cura staziona col suo camper sotto la Torre degli Anziani (tra via Oberdan e piazza dei Frutti); l’associazione Opera Magnificat, che persegue la cura delle persone accolte nella struttura “Casa Mamma Romana“, propone, per la Giornata nazionale della cura, una riflessione sul tema durante l’incontro di gruppo con le ospiti della struttura.

Per informazioni

sito www.perlapace.it

Info web

https://www.padovanet.it/notizia/20230223/giornata-nazionale-della-cura-della-vita-delle-persone-e-del-pianeta-2023

Foto articolo da www.perlapace.it/1-marzo-giornata-nazionale-della-cura/