"Fino a quando la mia stella brillerà", lo spettacolo per la giornata della Memoria a Camposampiero

La stagione serale del Teatro Ferrari, apre al 2023 con un imperdibile appuntamento, adatto ad un pubblico a partire dagli 11 anni: sabato 28 gennaio alle 21 andrà in scena “Fino a quando la mia stella brillerà” dal libro di Liliana Segre e Daniela Palumbo edito da Mondadori.

In scena la bravissima Margherita Mannino, guidata dalla regia di Lorenzo Maragoni con musiche originali di Filippo Cosentino, ci racconta la storia dolorosa ed indimenticabile di Liliana Segre, che a soli 13 anni viene deportata nel campo di concentramento di Auschwitz. Una storia di cui il mondo deve farsi portatore per tramandare quello che è stato e che non deve mai più accadere. Un racconto che nasce dalla personale esigenza di aiutare coscienze, anche le più giovani, a familiarizzare con fatti dolorosi che fanno parte del nostro passato attraverso gli strumenti più adatti. Lo spettacolo è prodotto da MILK srl e La Piccionaia.

Per “Il teatro per le famiglie 22-23” vedremo invece in scena il TIB TEATRO con “Pierino e il lupo”, domenica 29 gennaio alle ore 16 . Lo spettacolo, adatto a partire dai 4 anni, è tratto da Pierino e il Lupo di Sergej Prokofiev e ha la drammaturgia e regia di Daniela Nicosia, in scena Massimiliano Di Corato e Giorgia Polloni. Il fascino della composizione di Prokofiev sta nella felice intuizione di raccontare la storia con la musica, di fare di ogni strumento dell’orchestra un personaggio. Nello spettacolo, dove la musica è proposta nella straordinaria esecuzione di Claudio Abbado, gli attori useranno la parola e il corpo, la danza e le immagini per raccontare.

Per i bambini dai 3 ai 6 anni sarà anche possibile partecipare a un laboratorio breve di letture e giochi teatrali, sempre domenica 29, alle ore 15, a cura di Matteo Balbo, dal titolo “E se... un baule sonante”, un modo per preparare i bambini divertendosi alla visione dello spettacolo delle 16.

Biglietti e abbonamenti

Serale

Under 20 euro 7 | intero euro 12

CARNET 3 spettacoli: euro 36 (tre titoli a scelta tra quelli in programma)

Famiglie e e se...

Unico euro 4

Porta il nonno a teatro: 1 nonno e 2 nipoti euro 10

Teatro Ferrari di Camposampiero

Via Andrea Palladio, 1 Camposampiero (PD)

Tel. 366 6502085 – info@teatroferrari.it

Prenotazioni e prevendite

https://www.piccionaia.org/evento/fino-a-quando-la-mia-stella-brillera-camposampiero/

Prevendita a Camposampiero

Libreria Costeniero via Mogno 44 – tel 049 7381127

Foto articolo da comunicato stampa e da Facebook