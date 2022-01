Mahler Celan Pärt per la Giornata della Memoria: evento tra musica e poesia con OPV e Daniele Nigris

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

In occasione della Giornata della Memoria, domenica 23 gennaio 2022 alle ore 11 all’Auditorium Pollini di Padova si terrà una particolare riflessione tra musica e parole dal titolo Mahler Celan Pärt, ispirata da una fotografia del 1932 scattata da Rachel Posner, moglie del rabbino di Kiel Akiva Posner, ritraente la lampada di Hanukkah di famiglia appoggiata sul davanzale di una finestra di casa prospiciente un edificio decorato con la bandiera nazista.

Organizzato dal Comune di Padova, in collaborazione con l’Orchestra di Padova e del Veneto e con il patrocinio della Comunità Ebraica di Padova, l’evento accoglie alcune poesie del grande poeta ebreo di origine rumena, e di lingua tedesca, Paul Celan, selezionate e interpretate da Daniele Nigris, che curerà anche la regia.

«Quello portato sul palcoscenico dalla nostra OPV con Daniele Nigris è uno spettacolo di particolare intensità e forza evocativa – dichiara l’Assessore alla Cultura del Comune di Padova Andrea Colasio. La sensazione di straniamento e solitudine che le parole delle poesie di Celan evocano si accompagna molto bene alla profonda intensità della musica di Mahler e di Arvo Pärt. Un’alternanza di musica e parole che è essa stessa riflessione in occasione della Giornata della Memoria su una delle pagine più buie della storia europea e che nel contempo trasmette a pieno i sentimenti che ancora oggi attraversano l’anima di donne e uomini ebrei. Assieme a OPV e a Daniele Nigris, ringrazio per questa straordinaria opportunità di pensiero la Comunità Ebraica di Padova, con la quale il Comune ha i piacere di collaborare per iniziative mai banali e sempre molto stimolanti».

«L’Orchestra di Padova e del Veneto vuole onorare con la musica e la parola la Giornata della Memoria – afferma il Vicepresidente OPV Paolo Giaretta. È un dovere civile: ricordare serve anche a comprendere il presente, prevenire orrori che possono sempre ritornare se si smarrisce la memoria di ciò che è stato».

«La Shoah è stata un’immane tragedia che ha colpito non solo il popolo ebraico, ma che ha ferito l’umanità intera – dichiara il Presidente Comunità Ebraica di Padova Gianni Parenzo. Non dobbiamo dimenticare che l’ideologia su cui si fondava ha portato anche allo sterminio di scinti, rom, omosessuali e disabili. Il dovere di promuovere la memoria e le modalità di trasmetterla sono fondamentali più ci si allontana dagli eventi e con la scomparsa dei testimoni diretti. Assume pertanto particolare importanza il fatto che il ricordo dei tragici eventi non solo sia affidato alle istituzioni e alle comunità ebraiche, ma venga anche capillarmente diffuso nel territorio tramite l’impegno delle diverse associazioni della società civile.

È con l’impegno comune che riusciremo a contrastare l’ignobile fenomeno che si è diffuso in questi tempi della banalizzazione, mistificazione e strumentalizzazione della Shoah, che reca offesa alla Memoria di milioni di morti».

Docente dell’Università degli Studi di Padova, Daniele Nigris condividerà il palcoscenico dell’Auditorium Pollini con l’Orchestra di Padova e del Veneto che per l’occasione interpreterà due intense pagine tratte dalle Sinfonie di Mahler, compositore austriaco e direttore tra i più grandi d’inizio Novecento, come l’Adagietto dalla Quinta Sinfonia e l’Adagio dalla Decima nella versione orchestrale di Cliff Colnot, per la direzione di Marco Angius.

In aggiunta a Mahler, la cui musica secondo il grande direttore Leonard Bernstein è una quintessenza dello spirito ebraico, OPV interpreterà Fratres di Arvo Pärt. Scritto nel 1977, il brano è tra i più rappresentativi dell’estetica del compositore estone anche per la sua capacità di richiamare alla fratellanza, sia con l’intensità della sua musica, che con il titolo evocativo Fratres, dal latino “fratelli”.

Oltre alle cinque poesie di Celan, tratte dalle raccolte Grata di linguaggio (1959), La rosa di nessuno (1963) e Virata di respiro (1967), l’evento si concluderà con l’Allocuzione che il poeta stesso recitò all’Associazione Ebraica degli Scrittori di Tel Aviv il 14 ottobre 1969.

Informazioni

Entrata gratuita con prenotazione obbligatoria al sito https://www.opvorchestra.it/ su esibizione Green Pass Rafforzato (adulti e bambini dai 12 anni compiuti). È inoltre richiesto l’utilizzo della mascherina FPP2 per l’intera permanenza nel luogo dell’evento.

Info web

https://www.opvorchestra.it/calendario/2022/01/23/1782/

https://www.facebook.com/events/1010775342839550/

Foto articolo da comunicato stampa (Chanukah 5692 - Rachel Posner) e da evento Facebook