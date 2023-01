I due appuntamenti per la giornata della memoria a Selvazzano

Il 27 gennaio ricorre, come ogni anno, il Giorno della Memoria, dedicato alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto dopo l’abbattimento dei cancelli del campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau.

«Ogni anno commemoriamo le vittime dell’Olocausto – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – con iniziative rivolte a tutti i nostri Cittadini. Lo scopo è quello di non dimenticare questo momento terribile del nostro passato affinché, come dice la legge approvata il 20/07/2000 che istituisce il Giorno della Memoria, “simili eventi non possano mai più accadere».

In occasione della giornata della memoria sono stati organizzati due appuntamenti ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Giovedì 26 gennaio a Palazzo Eugenio Maestri

Giovedì 26 gennaio alle ore 18.30 in sala Caterina Cornaro presso la Biblioteca Comunale “Melchiorre Cesarotti” a Palazzo Eugenio Maestri in via Roma 32 a Selvazzano Dentro, ci sarà un talk “La responsabilità della Memoria – Dialogo tra amministratori e cittadinanza”, spazio di dibattito, con amministratori del territorio, per riflettere su quanto fatto e quanto ancora da fare a ventitré anni dall’istituzione della Giornata della Memoria. Oltre al Sindaco Giovanna Rossi, che per anni è stata Assessore alla Cultura della Città di Selvazzano Dentro, saranno presenti il Sindaco di Granze, il Professor Damiano Fusaro, Docente di storia, l'ex Sindaco di Vigonza, Stefano Innocente Maragon, e l'ex Sindaco di Rovolon, Maria Elena Sinigaglia, oggi Assessore nella nostra Città. Il dibattito sarà intervallato da alcuni pezzi musicali a cura della Banda di Selvazzano Dentro.

Venerdì 27 gennaio all’Auditorium San Michele

Venerdì 27 gennaio alle ore 21 all’Auditorium San Michele in via Roma 68 a Selvazzano Dentro andrà in scena lo spettacolo teatrale “L'Ombra di Peter”, con la regia di Gianluca Paradiso, interprete insieme a Caterina Riccomini. Questo spettacolo si lega alla testimonianza del piccolo Mattia, nominato Alfiere della Repubblica a 12 anni dal Presidente Mattarella per essere stato gli occhi e la memoria del padre, affetto da Alzheimer precoce. Un modo diverso per riflettere sulle tante sfaccettature del significato di memoria oggi, e cosa significhi il rischio di perderla.

Una storia che ci aiuta a capire come affrontare una patologia tutt'altro che rara e allo stesso tempo invisibile. Un’esperienza commuovente che viene raccontata fra momenti di tenerezza, tensione ed euforia. Sarà presente anche la dottoressa Francesca Scarparo che condurrà un approfondimento interattivo col pubblico.

«Con il dibattito tra amministratori e la rappresentazione teatrale vogliamo riflettere assieme su un fatto particolarmente grave di cui l’Italia e l’Europa sono state protagoniste – conclude il Consigliere Incaricato ai Diritti Umani della Città di Selvazzano Dentro Vincenzo Vozza – La memoria storica della Shoah non riguarda solo il popolo ebraico ma l’intera umanità».

Selvazzano che… non dimentica!

Info web

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=1151&area=H

Foto articolo da comunicato stampa