Giornata delle dimore storiche a Padova: le ville private aprono gratuitamente

Il 26 maggio in Veneto si celebra la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI). Domenica apriranno gratuitamente una selezione di Dimore private del padovano. Un viaggio, nella storia ma anche nell'arte e nella cultura, che attraversa tutta la provincia: in tutto sono 10 le ville che aprono; Casa Soster, Palazzo Ferri, Palazzo Avogadro, Palazzo Fioravanti Onesti, Torre di Massimago, Villa Giusti dell'Armistizio, Villa Molin tutte a Padova; Castello di San Pelagio a Due Carrare, Villa Roberti a Brugine, Villa Rosa a Tramonte di Teolo. Tutte aperte gratuitamente per un giorno.

«Questa Giornata rappresenta un’occasione unica per sensibilizzare la società civile e le istituzioni sul ruolo che le dimore storiche di proprietà privata ricoprono per il tessuto socio-economico del padovano, oltre che per riscoprire le bellezze del territorio veneto», sottolinea il Presidente di Adsi Veneto Giulio Gidoni.

Le visite alle dimore segnalate sono gratuite. È necessario prenotare la visita attraverso il sito: www.associazionedimorestoricheitaliane.it/.

Elenco delle Dimore ADSI che aprono a Padova:

Casa Soster – Conti - Vicolo dei Conti 14, 35122– Padova

Castello di San Pelagio - San Pelagio 35020 Due Carrare

Palazzo Ferri – via Galileo Galilei 53, 35121 Padova

Palazzo Avogadro – via Carlo Dottori 1, 35121 Padova (partecipa per la prima volta)

Palazzo Fioravanti Onesti - Riviera Paleocapa 10, 35141 Padova

Torre di Massimago – Via P. Paoli 14, 35122 Padova

Villa Giusti dell’armistizio – Via Armistizio 277/A, 35100 Padova

Villa Molin - Via Ponte della Cagna 106, 35100 Padova

Villa Roberti – Via Roma 96, 35020 Brugine

Villa Rosa Tramonte – via Tramonte 35, 35037 Teolo

ADSI - Associazione Dimore Storiche Italiane

L’Associazione Dimore Storiche italiane, ente morale riconosciuto senza fini di lucro, riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia. Nata nel 1977, conta attualmente circa 4500 soci e rappresenta una componente significativa del patrimonio storico e artistico del nostro Paese.

L’Associazione promuove attivita? di sensibilizzazione per favorire la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, affinche? tali immobili, di valore storico-artistico e di interesse per la collettivita?, possano essere tutelati e tramandati alle generazioni future nelle condizioni migliori. Questo impegno e? rivolto in tre direzioni: verso i soci stessi, proprietari dei beni; verso le Istituzioni centrali e territoriali, competenti sui diversi aspetti della conservazione; verso la pubblica opinione, interessata alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.

