Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia, il convegno al San Gaetano

Orario non disponibile

Quando Dal 29/11/2022 al 29/11/2022 Orario non disponibile

La salute psicologica dei minori e? peggiorata durante la pandemia. I dati raccolti dall'Osservatorio povertà educativa realizzati da Openpolis con l'impresa sociale “Con i Bambini” fanno una fotografia precisa del disagio sociale e educativo che interessa le generazioni cosi-dette Zeta e Alpha.

I minori sono tra quelli ad aver pagato il prezzo piu? alto negli anni della pandemia. Vi e? infatti l’aumento della povertà educativa e povertà assoluta, del disagio sociale e un peggioramento dell’indice di salute mentale tra i piu? giovani solo per citare alcune conseguenze.

Programma convegno "Attuare il 5° piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva"

Secondo i dati Istat Bes (indicatori sul benessere equo e sostenibile) “I due anni della pandemia hanno messo a dura prova il benessere psicologico della popolazione. In particolare, nel 2021 si osserva un peggioramento nelle condizioni di benessere mentale specialmente tra i ragazzi di 14-19 anni” con un ulteriore indice negativo per la condizione delle ragazze adolescenti.

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che si celebra domenica 20 novembre, voluta dalle Nazioni Unite per l’adozione nel 1989 della convenzione ONU sui diritti dei minori, l’Associazione di Psicologia per l’Infanzia, l’Adolescenza e la Famiglia organizza un convegno dedicato al tema.

Il convegno, dal titolo “Attuare Il 5° Piano Nazionale di Azione e di Interventi per la tutela dei Diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva” e? realizzato grazie al contributo e patrocino dell’Ordine degli Psicologi del Veneto, il patrocino del Comune di Padova e del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di Padova.

Durante la giornata, che si svolge martedì 29 novembre presso il Centro Culturale San Gaetano a Padova, ci saranno spunti, approfondimenti e l’indicazione di iniziative per l’applicazione del piano nazionale a tutela dei minori.

Tra i relatori intervengono: l’assessore alla sanità e sociale Manuela Lanzarin della Regione del Veneto, il Sindaco/Assessore del Comune di Padova, i Presidenti dell’Ordine degli Psicologi del Veneto e dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, Save the Children oltre a numerosi esperti regionali e nazionali.

Come partecipare

Il convegno e? aperto ai professionisti del mondo sanitario, psico-sociale e alle amministrazioni e dà diritto ai crediti Ecm.

È necessaria l’iscrizione a eventipsiaf@gmail.com

Per partecipare è necessario iscriversi attraverso l'apposito form online.

---

Fonti: Osservatorio povertà educativa https://www.openpolis.it/la-salute-mentale-di-bambini-e-ragazzi-dopo-lemergenza-covid/

Indicatori sul benessere equo sostenibile dell’Istat https://www.istat.it/it/files/2022/04/1.pdf

5° Piano Nazionale di Azione e di Interventi per la tutela dei Diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva

https://www.minori.gov.it/sites/default/files/idi_quintopianoazione_220725-2.pdf

https://www.padovanet.it/evento/convegno-attuare-il-5%C2%B0-piano-nazionale-di-azione-e-di-interventi-la-tutela-dei-diritti-e-lo

Associazione di Psicologia per l’Infanzia, l’Adolescenza e la Famiglia: e? un’associazione di promozione sociale costituita nel 2022 grazie al contributo di esperti provenienti da esperienze dirigenziali socio-sanitarie delle AULSS del Veneto che si sono messi insieme per contribuire allo sviluppo del benessere psicosociale di bambini e bambine, adolescenti e famiglie.

Gli obiettivi perseguiti dall’associazione sono la difesa dei servizi e delle loro funzioni, sia in termini di dotazioni organiche che della qualità della risposta ai cittadini, facendosi inoltre promotori presso tutti gli Enti che ne hanno competenza dello sviluppo di politiche a favore di bambine/i, adolescenti e famiglie. L’associazione comprende alcune sezioni di studio e ricerca sui temi che possono incrementare il benessere di infanzia, adolescenza e famiglia.

ass.psiaf@gmail.com

https://www.asspsiaf.com/

Foto articolo da https://www.padovanet.it/evento/convegno-attuare-il-5%C2%B0-piano-nazionale-di-azione-e-di-interventi-la-tutela-dei-diritti-e-lo