Giornata della donna al cinema Lux

Mercoledì 8 marzo il cinema Lux di Padova celebra la Giornata della donna con due eccellenti esempi di cinema d'essai da scoprire. Una programmazione che guarderà da una parte all'introspezione delle dinamiche sentimentali e dall'altra a una rievocazione storica del protagonismo femminile.

Alle ore 17 e alle 20.30

Alle ore 17 e alle 20.30 CIPRIA. IL FILM DELLA VOSTRA VITA di Giovanni Piperno e Anna Villari (Italia 2022, 55′). È il 1941 e nell’Italia precipitata nel baratro della guerra le lusinghe del regime sopravvivono grazie anche al potere di fascinazione del mondo dello spettacolo. La casa cosmetica di Giuseppe Visconti di Modrone promuove la nuova cipria “Velveris, velo di primavera” lanciando un concorso ideato da Cesare Zavattini. Le donne italiane sono invitate a spedire la storia vera della loro vita al giornale L’Illustrazione del Popolo. Le storie più belle saranno pubblicate e radiosceneggiate, e la vincitrice potrà addirittura diventare un film. Il miraggio della ribalta è irresistibile e il successo dell’iniziativa travolgente. La giuria, di cui fanno parte anche Luchino Visconti e Vittorio De Sica, riceve centinaia di racconti di vita. Ma ben presto il buco nero della guerra inghiotte tutto e così finisce nel nulla anche il concorso che prometteva una piccola illusione di eternità.

Oggi, grazie a un accurato lavoro d’archivio, a una regia e a un montaggio suggestivi, le storie di queste dive mancate rivivono sullo schermo, rivelando uno spessore umano di sorprendente attualità. Ottanta anni dopo, Cipria compie il miracolo di restituire alla vita le ombre di chi aveva creduto in un sogno.

Alle 18.30

Alle 18.30 il secondo film in programma (in versione originale sottotitolata) è PREPARATIVI PER STARE INSIEME PER UN PERIODO INDEFINITO DI TEMPO di Lili Horvát (Ungheria 2020, 95′). È la storia di Marta, neurochirurga quarantenne, che, dopo essersi perdutamente innamorata, lascia una promettente carriera negli Stati Uniti e si trasferisce a Budapest per iniziare una nuova vita con l’uomo che ama. Ma all’appuntamento previsto, lui non si presenta. Marta inizia disperatamente a cercarlo e, quando finalmente lo trova, si sente dire che non si sono mai visti prima… Preoccupata per il suo equilibrio mentale, decide di rivolgersi a uno psicologo: ha forse proiettato nella realtà qualcosa che era solo nella sua immaginazione?

Biglietti

intero 7 euro;

ridotto (over 60/stud) 6 euro;

intero SOCI 6 euro;

ridotto SOCI (over60/stud) 5 euro.

Info web

