“Donne nella Scienza”, momento di incontro e di riflessione alla Sala dei Giganti

Parterre e cornice di eccezione per la quinta edizione di “Donne nella Scienza”, l’evento organizzato ogni anno dalla Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata - VIMM in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, che ricorre l’11 febbraio.

Sabato 11 febbraio

L’evento, in programma per sabato 11 febbraio a partire dalle ore 10 alla Sala dei Giganti dell’Università degli Studi di Padova – come ogni anno partner dell’iniziativa – si pone l’obiettivo di trattare e analizzare il ruolo e il contributo delle donne nella ricerca, nella medicina e nell’imprenditoria.

Una giornata e un appuntamento sempre più atteso e sempre più importante, perché celebra le donne e le ragazze che si fanno promotrici di conoscenza e innovazione, esortando tutti – soprattutto le giovani donne - alla sensibilizzazione e alla comprensione del ruolo e dell’importanza delle figure femminili nello straordinario mondo della scienza.

Il programma

Si comincerà con i saluti istituzionali, affidati – come nelle precedenti edizioni – a Francesco Pagano, Presidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, e alla Rettrice dell’Università di Padova, Daniela Mapelli, a introdurre la tradizionale tavola rotonda, moderata dalla giornalista Elisabetta Tola.

Protagoniste della discussione e dell’approfondimento sui vari temi saranno Elvina Finzi, Independent Director di Cerved Group e Group Market Strategy Senior Director presso EssilorLuxottica, Giada Caudullo, VicePresidente di Solgar Italia Multinutrient Spa, Cecilia Laterza, Ricercatrice VIMM e Assegnista di Ricerca del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova, Tiziana Romeo, Head of R&D Technology - VP di Dompé farmaceutici, Alessandra Rampazzo, Professoressa Ordinaria di Biologia Applicata presso Università degli Studi di Padova e Gaia Grosso, CERN doctoral student.

«Donne nella scienza compie cinque anni, e sono orgogliosa di celebrare questo appuntamento insieme a tutto il nostro Istituto, dove il 60% dei ricercatori è composto da giovani donne. Dobbiamo continuare su questa strada, e la chiave è appassionare le giovani donne al mondo della scienza» ha sottolineato Giustina Destro, VicePresidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata.

“Le relatrici di quest’anno - che spaziano dal mondo della ricerca a quello dell’imprenditoria, passando per il mondo accademico e della formazione - sono un esempio di come spirito di sacrificio e dedizione, insieme a entusiasmo e passione, siano gli ingredienti fondamentali per tracciare il proprio percorso in questo mondo fantastico e ricco di soddisfazioni.”

«Come diceva Galileo, “In questioni di scienza, l’autorità di un migliaio di persone non vale quanto l’umile ragionamento di un singolo individuo” - dice Gaya Spolverato, delegata alle Politiche per le Pari opportunità dell’Università di Padova -. Sono convinta che quel singolo individuo siano le bambine, le ragazze, le donne che popolano i nostri laboratori, le nostre cliniche, le nostre istituzioni. Mi auguro che presto si possa vincere la discrepanza che passa sotto il nome di segregazione orizzontale, ossia la sottorappresentazione delle donne, nelle materie scientifiche, ma ancor più che si possa lavorare insieme per incentivare e promuovere la presenza femminile ai vertici della carriera, favorendo figure professionali di rilievo in posizioni diverse a prescindere dal genere».

