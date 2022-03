Santa Giustina in Colle

Si svolgerà domenica 13 marzo la “Giornata Ecologica” Organizzata dal Comune di Santa Giustina in Colle in collaborazione con le associazioni del territorio che hanno risposto in maniera compatta e con grande entusiasmo all’iniziativa.

La consegna del materiale il giorno prima

Sabato 12 marzo (dalle 14 alle 16), alla sala pubblica del Comune, verranno assegnati i punti di raccolta dei rifiuti e distribuito il materiale a quanti prenderanno parte all’attività. Si tratta di pinze e grandi sacchi in plastica resistenti per lavorare in sicurezza. Ai partecipanti viene richiesto di dotarsi autonomamente di guanti e gilet ad alta visibilità

Sarà il personale tecnico della raccolta rifiuti di Etra ad occuparsi di recuperare e smaltire correttamente i rifiuti che verranno recuperati.

Domenica 13 alle ore 8.30 inizierà la raccolta dei rifiuti1: i volontari impegnati partiranno per le zone assegnate e, dopo la raccolta, si troveranno alle ore 11 al magazzino comunale per riconsegnare il materiale e i sacchi.

Come da regole vigenti in questo periodo, tutta la manifestazione sarà soggetta alle norme anti-Covid 19.

Info web

https://www.etraspa.it/area-stampa/comunicati-stampa/santa-giustina-colle-domenica-13-marzo-la-giornata-ecologica