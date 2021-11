Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, convegno online dell'Università

Mercoledì 24 novembre alle ore 16.30 il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova e l’Istituto Nazionale di Statistica organizzano un convegno in modalità on line dal titolo “Gli effetti della pandemia sulla violenza di genere” che potrà essere seguito su YouTube sul canale di Scienze Statistiche.

Il Convegno vuole ricordare che in tutto il mondo il 25 novembre viene celebrata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel 1999 dalle Nazioni Unite. La data del 25 segna anche l'inizio dei "16 giorni di attivismo contro la violenza di genere" che precedono la Giornata mondiale dei diritti umani il 10 dicembre di ogni anno, promossi nel 1991 dal Center for Women's Global Leadership (CWGL) e sostenuti dalle Nazioni Unite, per sottolineare che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani.

Nel contesto particolare creato dalla pandemia sono necessarie molte fonti di dati per capire cos’è accaduto durante l’emergenza sanitaria, rispetto alla violenza contro le donne. Molti studiosi e stakeholder hanno parlato di una emergenza nell’emergenza, UN Women, l’ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere, di una emergenza-ombra legata alla pandemia (shadow pandemic) o di una crisi nascosta (shadow crisis). Alle difficoltà delle donne che subiscono violenza si aggiungono, infatti, le criticità dei minori che vivono in situazioni di violenza e le difficoltà amplificate per i gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili, come le donne straniere e disabili, o appartenenti a realtà sociali ed economiche svantaggiate.

Nel corso dell’evento viene presentato il report congiunto Istat e Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, frutto di analisi di numerose fonti, quali la rilevazione sulle utenti dei Centri antiviolenza, le chiamate al 1522, il sistema di indagine della Polizia e il data base sugli omicidi del Ministero dell’Interno.

L’evento, aperto a tutti, è trasmesso in diretta sul canale YouTube del Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova.

Quando: mercoledì 24 novembre dalle 16.30 alle 18

Collegamento: diretta su YouTube aperta a tutti

Link: https://www.youtube.com/user/ScienzeStatistichePD

https://www.stat.unipd.it/gli-effetti-della-pandemia-

