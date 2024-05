Padova celebra la giornata dell’Europa, ecco tutte le iniziative in programma

L’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova, Agenzia Locale Eurodesk e sede del Centro Europe Direct Padova, partecipa anche quest’anno alla Giornata dell’Europa con diversi eventi e iniziative dedicate ai temi europei. Al centro dell’attenzione, nella programmazione di quest’anno, le imminenti elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

La Giornata dell’Europa, che si svolge ogni anno il 9 maggio, celebra la pace e l’unità in Europa. La data segna l’anniversario della storica dichiarazione in cui l’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman espose l’idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa, che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni europee. La proposta di Schuman è considerata l’atto di nascita di quella che oggi è l’Unione europea.

Gli appuntamenti sono aperti sia al pubblico cittadino, sia dedicati agli studenti delle scuole superiori della città. Si svolgono al Centro Culturale Altinate San Gaetano e la partecipazione è sempre gratuita, previa registrazione secondo le modalità riportate su https://www.progettogiovani.pd.it/giornata-delleuropa-2024/ .

Il programma

Il calendario degli eventi si apre lunedì 6 maggio alle 17, con un incontro dal titolo “Le elezioni europee: passato, presente, futuro” a cura di Benedetto Zaccaria, che insegna Storia dell’integrazione europea presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova. L’intervento intende offrire una prospettiva di “lungo periodo” sulle elezioni europee, dalle prime elezioni dirette del 1979 alle prossime elezioni del 2024, al fine di evidenziare la sempre crescente importanza del Parlamento europeo nelle dinamiche italiane ed europee.

Il giorno successivo, martedì 7 maggio, un doppio appuntamento: al mattino, una lezione di diritto europeo rivolta in particolare alle scuole superiori, ma aperta a tutta la cittadinanza, mentre al pomeriggio un approfonditmento sulle opportunità di mobilità per lavoro o volontariato all’interno dell’Unione. Alle 11 Luka Meta (Università degli Studi di Padova) approfondisce il ruolo della Corte di Giustizia dell’UE concentrardosi, in particolare, su una delle quattro libertà fondamentali garantite dai Trattati: il diritto dei cittadini dell’Unione europea di muoversi liberamente – al fianco dei propri familiari – tra Stati membri. Nel pomeriggio, alle 16, la presentazione dei principali programmi europei di mobilità è realizzata in collaborazione con Eurosportello Veneto e il Punto di Contatto Nazionale del Programma Interreg CENTRAL EUROPE presso Regione del Veneto. Vengono illustrati nel dettaglio tre programmi: Corpo europeo di Solidarietà, Erasmus per giovani imprenditori e Interreg Volunteer Youth.

L’appuntamento di venerdì 10 maggio alle 11 è dedicato esclusivamente alle scuole superiori, che sono invitate a partecipare all’edizione speciale di “Una bussola per l’Europa”. L’intervento intende introdurre studenti e studentesse alle politiche giovanili europee, con particolare riferimento al programma europeo Erasmus+ e alle opportunità che offre per studiare, vivere, lavorare e fare volontariato all’estero.

Martedì 14 maggio, invece, si torna a parlare di elezioni europee con l’ultimo appuntamento in programma. Alle 17, Matteo Zanellato (Università degli Studi di Padova) approfondisce le principali posizioni politiche sulle questioni al centro dell’attenzione dell’UE, analizzando l‘evoluzione storica e le attuali linee di frattura su cui si poggiano i principali partiti politici dell’Unione Europea.

Dichiara il Consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili: «La Giornata dell’Europa è un’occasione per ampliare la nostra prospettiva locale e considerare le questioni che ci riguardano su una scala più ampia, portando l’attenzione sull’influenza dell’Unione europea sulla nostra vita quotidiana. L’obiettivo è quanto mai rilevante nell’imminenza delle elezioni del Parlamento europeo, che per molti neo-diciottenni rappresenteranno anche il primo esercizio del diritto di voto. Attraverso un programma trasversale, che coinvolge gli studenti e le studentesse delle scuole superiori, i giovani che vivono o frequentano la città ma anche il pubblico adulto, puntiamo a sensibilizzare e fornire gli strumenti più utili per compiere scelte consapevoli e informate.»

