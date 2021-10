Giornate Fai d’autunno a Padova

Torna la grande festa delle Giornate FAI, la più importante manifestazione di piazza dedicata al nostro patrimonio artistico e culturale. Con energia, coraggio, voglia di fare, di migliorare e migliorarsi, di condividere e soprattutto con una passione travolgente per il nostro Paese, in Italia oltre 5.000 tra delegati e volontari FAI sono pronti a far innamorare tutti gli italiani dell’Italia. L’opportunità, ogni anno nuova e diversa, per accostarsi a un patrimonio smisurato e policromo, raccontato per l’occasione con l’entusiasmo contagioso di quanti sposano la missione culturale del FAI: diffondere e coltivare la consapevolezza che l’Italia custodisce tesori inestimabili, fondamento dell’orgoglio che ogni cittadino prova davanti all’eccezionale bellezza del Paese e solida base su cui costruire la prosperità del futuro.

Palazzo Duse Masin

Palazzo Duse Masin sorge sul lato ovest di Prato della Valle, in un contesto rimasto quasi invariato dal 1817, anno dei lavori di ristrutturazione, stessa vista dalle finestre del piano nobile con Prato della Valle in primo piano e le cupole di Santa Giustina sullo sfondo. L'unicità dell'edificio sta anche nella conservazione del contesto urbanistico della grande piazza, da sempre è mercato, arena per manifestazioni sportive e spettacoli, meta delle passeggiate dei padovani e della popolazione studentesca.

Il palazzo viene acquistato dal conte Bernardo Duse Masin nel 1812, anno che segna la fine del periodo napoleonico e vede il rientro degli austriaci nel Veneto. Nel 1817 vengono avviati importanti lavori di ristrutturazione dell'edificio, secondo il gusto neoclassico interpretato dal Locatelli, grande ammiratore e seguace di Antonio Noale, architetto attivo a Venezia e a Padova. La decorazione interna viene affidata agli artisti più in voga dell'epoca, Borsato, Hayez, Bevilacqua, Moro.

Il palazzo deriva da quattro casonetti, uniti nel Settecento, nel 1812, dopo vari passaggi di proprietà, viene acquistato dal conte Bernardo Duse Masin. Tra il 1917 e il 1918 l'edificio viene ampliato con l'innalzamento di un piano e la creazione di un lucernaio e assume l'aspetto attuale, conforme alla tradizione neoclassica in voga all'epoca. Rigorosi canoni neoclassici vengono seguiti anche nel riammodernamento degli interni e nella realizzazione degli arredi.

Cosa scoprirete durante le giornate FAI?

Il palazzo sorge lungo il lato ovest di Prato della Valle, la semplicità e il rigore neoclassico del prospetto nascondono lo splendore e la raffinatezza degli interni, decorati da alcuni tra gli artisti all'epoca più in voga e rinomati, G. Borsato, autore del progetto dell'impianto decorativo, F. Hayez, P. Moro, G. C. Bevilacqua. Questo insospettato scrigno di bellezza assume un aspetto simile all'attuale quando nel Settecento vengono uniti 4 casonetti preesistenti. Nel 1812 viene acquistato dal conte Bernardo Duse Masin e da allora rimane sempre di proprietà della famiglia che da allora lo abita. Tra il 1917 e il 1918 l'edificio viene innalzato di un piano e completato da un lucernaio, nel 1819 iniziano anche i lavori di riammodernamento degli interni, ispirati a rigorosi canoni neoclassici. Il perfetto stato di conservazione e l'atmosfera di abitazione vissuta accrescono il fascino di questa dimora. Varcarne la soglia è un privilegio riservato agli iscritti FAI grazie alla disponibilità dei conti Paolo, Manola e Jacopo Duse Masin per queste GFA 2021.

Apertura riservata agli iscritti FAI

Luogo: Palazzo Duse Masin Prato della Valle, 106 Padova

Orario: sabato 16 e domenica 17 primo turno alle 10, ultimo alle 17.30

Villa Pocchini Pacchierotti Zemella

Villa Pocchini Pacchierotti ora Zemella si trova nel comune di Padova, in località Mandria, al confine con Abano Terme in un'oasi protetta avifaunistica. Il toponimo “Mandria” deriverebbe dall'utilizzo, in tempi antichi, dell'area come pascolo. La zona doveva essere conosciuta già in epoca romana, trovandosi tra le strade Romana Aponense ed Emilia Altinate. La villa è famosa per essere stata la dimora degli ultimi anni di vita del grande sopranista Gaspare Pacchierotti che si fece seppellire nell'annesso oratorio di Santa Maria Assunta. La villa è stata ristrutturata nell'ultimo Settecento e si presenta con la sua facciata neoclassica, la barchessa rimane ancora con le sue linee cinquecentesche mentre l'oratorio, a pianta ottagonale, è coevo alla villa. Quest'ultimo fu voluto dal nobile Pocchini che lo costruì a partire da un tempietto preesistente. L'oratorio completamente restaurato e riportato agli antichi splendori dal nobile Cavalier Zemella, custodisce al suo interno un bell'altare ligneo e la statua dell'Assunta di scuola del Bonazza.

Del primitivo edificio della villa non ci è pervenuta alcuna immagine ma doveva riprendere i tradizionali modelli di Villa Veneta del periodo. L'attuale impianto è di origine tardo settecentesca con una facciata molto semplice e richiama l'impianto di una casa padronale di ambito rurale. La barchessa cinquecentesca è costruita in mattoni in faccia a vista. La struttura del complesso ci racconta dell'uso legato alla gestione del patrimonio agricolo, quando la nobiltà veneziana, in un più ampio progetto di riconversione di capitali, si aprì all'agricoltura. L'Oratorio annesso è coevo alla riedificazione della villa e contiene la tomba di Gaspare Pacchierotti.

Cosa scoprirete durante le giornate FAI?

La visita vi permetterà di conoscere la storia di questa interessante villa, normalmente non aperta al pubblico, ma soprattutto di addentrarvi nel mondo della musica lirica di fine Settecento. Conoscerete la vita e i successi di Gaspare Pacchierotti, il più famoso cantante lirico castrato di fine Settecento, che si innamorò di questi luoghi e li elesse a sua dimora per gli ultimi venti anni della sua vita. Il piccolo Gaspare, nato in una famiglia di umili origini, venne castrato all'età di sette anni con la speranza che divenisse un grande cantante lirico. La castrazione, oggi vietata, era una pratica molto comune in quel periodo, nonostante fosse una procedura estremamente pericolosa. Grazie a estenuati anni di studio e pratica arrivò ad esibirsi a Venezia, a Napoli, a Palermo, a Londra, accumulando enormi ricchezze. Fu il primo a introdurre la recitazione all'interno del canto lirico. La sua casa fu frequentata da Canova, da Foscolo, da Rossini e da Stendhal che per lui ebbe una vera e propria venerazione.

Luogo: Via Chioggia, 31 - Loc. Mandria, Padova

Orario: sabato 16 primo turno alle 10, ultimo 12.20 e domenica 17 primo turno alle 10, ultimo alle 17.20

Villa Pasqualigo Grimani Fortini e il borgo di Pontemanco

Il borgo di Pontemanco rappresenta un raro esempio di un centro cinque-settecentesco ancora integro di cui si conserva l'impianto urbanistico e la quasi totalità dell'edificato. Posto in posizione strategica nel sistema di navigazione interna tra Venezia e Padova, deve la sua vita alle attività molitorie (presenti da prima del 1338) che sfruttavano il canale Biancolino. Il suo nome ricorda l'originaria mancanza di un ponte che ne collegasse le rive.

Pontemanco crebbe nel periodo Carrarese (una concessione imperiale del 1144 permise ai Da Carrara l'uso esclusivo delle acque) e divenne con la Repubblica Serenissima un luogo importante, con due mulini che ebbero fino a 12 ruote. Villa Grimani Fortini e Villa Lovato Sperandio nascono da fortilizi preesistenti, attorno alle quali col tempo si svilupparono barchesse e, lungo i bordi del canale, le case a schiera degli abitanti. L'intero borgo con i suoi tesori all'alba del Novecento dava lavoro ad un centinaio di famiglie, diminuite numericamente con la fine della macinazione tra il 1971 e il 1999.

All'interno del borgo spiccano l'Oratorio della Beata Vergine Annunciata, fulcro del borgo e piccolo scrigno barocco, già presente nella prima metà del XVI sec., che conserva al suo interno affreschi, decorazioni, opere d'arte, arredi fissi e mobili, tutti originali e risalenti alla fine del Seicento. Villa Grimani Fortini e Villa Lovato Sperandio, ai lati opposti del canale, nella loro forma attuale risalenti al periodo veneziano, testimoniano della doppia gestione dei due mulini, in attività fino a metà del Novecento.

Cosa scoprirete durante le giornate FAI?

Il percorso prevede cinque diverse stazioni: si parte dall'estremità destra dell'abitato, da dove si osserva il borgo nella sua interezza; poi si costeggia il canale fino al ponte, spostandosi di fronte a Villa Lovato Sperandio. Da qui si ritorna sul ponte, da dove si osservano i resti della struttura di sostegno delle ruote e l'esterno del fabbricato che conteneva il mulino sulla riva destra. Andando verso la piazzetta, si arriva all'Oratorio della Beata Vergine Annunciata (con visita all'interno). Il percorso continua attraverso il piano terra di Villa Grimani Fortini, dove in particolare si potrà osservare l'affresco della stanza al piano terra che rappresenta il luogo. L'uscita sul retro permette di percepire quello che era l'antico brolo, tutt'ora attraversato da un piccolo canaletto di irrigazione che prende le acque direttamente dal canale Biancolino. Da qui si ritorna sulla via sulla riva sinistra, dove il percorso finisce. Chi lo desidera può saliere sull'argine, da dove si osserva l'effigie del Leone di San Marco.

Ritrovo: via Pontemanco, 16 Due Carrare

Orario: sabato 16 e domenica 17 primo turno alle 10, ultimo alle 17

A cura del Gruppo FAI Giovani

Piombino Dese: percorso urbano

Il territorio di Veneto è disseminato di paesi, piccoli e grandi, che si intervallano a zone di campagna più o meno estese. Nella nostra quotidianità ci imbattiamo in toponimi, luoghi che fanno parte del nostro paesaggio visivo, di cui però sappiamo poco o nulla. Il percorso urbano attraverso il centro di Piombino Dese ci porterà a scoprire gli episodi più importanti che hanno portato alla creazione del paesaggio veneto, passando per piccoli e grandi fatti storici.

La storia dello sviluppo urbanistico di Piombino Dese può essere vista come un esempio classico della complessità e della stratificazione storica in cui ci imbattiamo costantemente, camminando tra le vie delle nostre città e paesi. L'itinerario, partendo dai primi insediamenti e dalle operedi bonifica della Serenissima, ripercorrerà le principali tappe storiche delle vicende storiche e industriali di un paese solo all'apparenza piccolo

Il centro di Piombino Dese ruota attorno a Villa Cornaro, opera del Palladio, che può essere considerato uno dei padri putativi del concetto di paesaggio. In realtà la villa e i suoi annessi hanno influenzato e modellato il territorio solo in parte.

Cosa scoprirete durante le giornate FAI?

La passeggiata, partendo dalla biblioteca Edith Stein, toccherà rimanenze e punti di interesse storico del paese, partendo dal XVI secolo e arrivando ai giorni nostri. La visita si concluderà all'interno della biblioteca, dove è in corso una mostra fotografica con tematiche attinenti al percorso. NB: villa Cornaro verrà vista esclusivamente dall'esterno.

Ritrovo: via Roma, 77 Piombino Dese

Orario: domenica 17 turni alle 10.30 – 11.30 - 14.30 – 15.30

Fornaci Serciari di Fontaniva

L'ambiente che ospita le Fornaci dei Serciari è, oggi, urbano-industriale. Il fiume Brenta, che scorre poco lontano dall'edificio, mantiene ancora oggi le caratteristiche ambientali di un tempo, le grandi distese di ghiaia portate a valle dall'impeto del fiume e i ciottoli bianchi un tempo materia prima per la produzione della calce.

Le più antiche attestazioni relative alla produzione di calce nell'area risalgono al medioevo e i documenti prodotti nel corso dei secoli testimoniano la continuità produttiva e la costruzione di nuovi edifici. Alla fine dell'Ottocento risale l'edificazione della fornace detta dei Serciari. Inizialmente a forno unico, nel 1913 l'edificio fu ampliato con la costruzione di un secondo forno. Dopo anni di abbandono, le fornaci furono acquistate e sottoposte a restauro.

L'edificio si caratterizza per la presenza di due camini a imbuto rovesciato che permettono di identificare i due forni verticali indipendenti tra di loro nella parte superiore, ma comunicanti nella parte finale dove veniva raccolto il prodotto finito. I due camini sono abbelliti da elementi architettonici come archetti, cornici e camminamenti che ingentiliscono le alte e maestose costruzioni in mattone rosso.

Cosa scoprirete durante le giornate FAI?

Cosa si nasconde dietro le spesse mura in mattoni che sorreggono gli alti camini a imbuto rovesciato che punteggiano la riva del Brenta? In queste Giornate il FAI Giovani di Padova vi accompagnerà alla scoperta di uno di questi edifici, la Fornace dei Serciari. Il percorso si svilupperà all'interno dell'edificio negli ambienti un tempo destinati ai materiali e alla produzione della calce e che oggi, dopo i restauri, hanno cambiato destinazione d'uso senza perdere il fascino dell'edificio industriale. Attraverso un percorso a tappe vi faremo conoscere il luogo e la sua storia nonché un materiale, la calce, impiegato da artisti e architetti sin dall'antichità.

Ritrovo: via dell’Unità d’Italia, 16 Fontaniva

Orario: sabato 16 e domenica 17 primo turno alle 10, ultimo alle 17.

