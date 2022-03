Iniziative per la XI Giornata nazionale del fiocchetto lilla a palazzo Moron

In occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla, l’associazione Ali per la vita, in collaborazione con l’ufficio Città Sane del Comune di Padova, organizza l’incontro “Disturbi alimentari: parole e canzoni per dirlo”, nel corso del quale viene presentato anche il libro “Rosa stacca la spina” di Igor Nogarotto.

Volantino Parole e canzoni per dirlo

Appuntamento il 10 marzo, ore 17, alla Sala Anziani di Palazzo Moroni, via VIII Febbraio, 6 - Padova. Ingresso gratuito

Intervengono:

Stefania Moschetti - consigliera comune di Padova

Luca Marcon - presidente Csv di Padova e Rovigo

Loredana Borgato - presidente Ali di vita

Michela Pepe - psicologa clinica, psicoterapeuta

Filiberto Tartaglia - sociologo, semiologo, scrittore

Igor Nogarotto - artista, cantante, scrittore, autore, produttore

Annalisa Baldi - cantante, presentatrice

