Iniziative per la XII giornata nazionale del fiocchetto lilla al San Gaetano

In occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla, che si celebra il 15 marzo, l'associazione Alice per i disturbi del comportamento alimentare - Dca organizza due iniziative di sensibilizzazione e informazione sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione attraverso l’espressione artistica.

Eventi realizzati in collaborazione con l'ufficio Città Sane e l’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova.

Programma

ore 17.45 - allo Spazio 35

Inaugurazione della mostra "Alice e le storie imperfette" e, a seguire, un momento di approfondimento a cura dello psichiatra Paolo Meneguzzo e del filosofo Luca Lideo.

La mostra e visitabile fino al 26 marzo - approfondimento .

La danza di Alice, spettacolo ispirato ai personaggi di "Alice nel paese delle meraviglie" che alterna parole e pensieri a momenti di danza eseguiti in stili diversi, dalla classica alla breakdance, alla danza sui tacchi.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, chiamando il numero 349 8811301 o via email scrivendo a dance4funhiphopschool@gmail.com.

Eventi collegati

L'associazione Ali di Vita, in occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla, presenta il progetto avviato per gli anni scolastici 2023/2024 nelle scuole secondarie di Padova e Provincia, sulla prevenzione dei disturbi alimentari. Per il progetto è stato predisposto uno specifico manuale che verrà consegnato ad ogni singolo alunno, da parte dell'autrice, psicologa esperta sull'argomento - approfondimento

Evento realizzato in collaborazione con l'ufficio Città Sane del Comune di Padova.

