Disturbi del comportamento alimentare, la città di Selvazzano dentro si colora di lilla

In occasione della dodicesima Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla per focalizzare l’attenzione sui Disturbi del Comportamento Alimentare, riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio nel giorno del 15 marzo di ogni anno. La Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con l’Associazione “Ali di Vita ODV” e le Associazioni di ginnastica e danza che operano nel territorio “Athlegym 2008”, “Il Cerchio”, “Play Sport” e “Vivere il Balletto” sabato 18 marzo 2023 alle ore 15.30 presso gli Impianti Sportivi "A. Ceron" in via Euganea 52 a Selvazzano Dentro, organizzano insieme un evento di sensibilizzazione dove le Associazioni proporranno performance, letture e installazioni sul tema dei disturbi del comportamento alimentare.

Il Fiocchetto Lilla è il simbolo della lotta ai Disturbi Alimentari. È nato dalla volontà di un genitore per ricordare chi non ce l’ha fatta, ma anche per lanciare un messaggio di speranza per chi può e deve chiedere aiuto, per chi è rimasto in silenzio troppo a lungo.

E’ un simbolo che vuole unire la voce di tantissimi genitori, associazioni per costruire una cultura fondata sull’ascolto, che possa abbattere il muro dei pregiudizi e lasciare spazio alla condivisione.

In data 19 giugno 2018, la Giornata del Fiocchetto Lilla è stata sancita dalla Presidenza del Consiglio e il 15 marzo è stato riconosciuto istituzionalmente come Giornata Nazionale contro i Disturbi dell’Alimentazione.

(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 140 del 16 giugno 2028: https://www. gazzettaufficiale.it/eli/id/ 2018/06/19/18A04218/sg)

La Città di Selvazzano Dentro, in collaborazione con l’Associazione “Ali di Vita ODV” da marzo 2016 organizza diversi progetti di sensibilizzazione, informazione, formazione, ascolto, rivolti ai cittadini, ai genitori, agli adolescenti, agli insegnanti, allenatori ed educatori.

«Vogliamo ricordare – sottolinea il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – la dodicesima Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, simbolo della sensibilità verso le problematiche legate ai Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA). Dal 2017, per questa importante Giornata Nazionale, abbiamo esposto quattro Panchine Lilla: una all’ingresso del Municipio, una all’ingresso della nostra Biblioteca, una esterna al Parco Baleno a Tencarola e una di fronte all’ULSS 6 EUGANEA in Piazza De’ Claricini inaugurata l’anno scorso. Oltre alla performance del 18 marzo è prevista l’installazione di una panchina lilla all’ingresso della palestra Mennea, simbolo della lotta ai disturbi del comportamento alimentare. La palestra è il luogo di incontro e dove si svolgono varie tipologie di allenamento e per questa ragione è stata scelta per trasmettere questo importante messaggio ai nostri ragazzi e alle loro famiglie. Per l’occasione da mercoledì 15 marzo 2023 tutte le sere per una settimana Palazzo Eugenio Maestri si illuminerà di lilla».

«L’evento organizzato quest’anno – spiega Michela Barbiero, consigliere incaricato alle Politiche Giovanili e agli Eventi e Manifestazioni – coinvolge quattro Associazioni che fanno parte della danza, ginnastica artistica e ginnastica ritmica. E’ proprio a questi mondi che purtroppo si attribuiscono spesso in modo errato modelli di perfezione che creano ansia e danno origine a disturbi di carattere alimentare. La performance delle nostre ragazze vuole anzi sensibilizzare la Cittadinanza all’importanza di volersi bene così come si è e di mettere in risalto i propri talenti a prescindere dall’aspetto fisico. Queste Associazioni si contraddistinguono per il grande lavoro che le insegnanti dedicano a tutte le ragazze nel promuovere il benessere e lo stare assieme».

«Noi Volontari dell’Associazione "Ali di Vita" – conclude la presidente dell’Associazione “Ali di Vita ODV” Loredana Borgato – condividiamo questo forte messaggio e assieme alla Città di Selvazzano Dentro, con il simbolo che ci accompagna da sette anni, la Panchina Lilla, proseguiremo con le diverse attività rivolte ai cittadini, con i corsi di formazione rivolte a figure professionali, e con il progetto di prevenzione nelle Scuole Medie Inferiori “Ali di Vita e i Giovani”, interventi rivolti agli studenti per fornire le corrette informazioni per poter scegliere. Agli studenti viene consegnato il Manuale per i Disturbi Alimentari che potranno leggere anche con i loro genitori.

I diversi eventi ci permettono di avvicinare le famiglie per dare un primo ascolto e per sostenerle indirizzandole alle figure abilitate alla cura, perché la tempestività nell’avvio alle cure è fondamentale per la risoluzione del problema in tempi brevi e per evitare tempi di guarigione più lunghi e sofferti».

