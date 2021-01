Giornata nazionale del gatto 2021 con l'incontro online “Storia di un gatto del cuore”

In occasione della Giornata nazionale del gatto, il Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova, organizza un incontro/conversazione con Claire Cecile Cena, guardia eco-zoofila presso Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) della sezione di Modena e Provincia, autrice del libro “Felix la storia del gatto a trazione anteriore” e fondatrice dell’associazione Felix & co.

Appuntamento online mercoledì 17 febbraio alle ore 19.30.

Chi ama i gatti sa che conoscerli vuol dire avvicinarsi ogni volta ad un nuovo universo: alcuni atteggiamenti e comportamenti possono essere simili ma all’osservatore attento non può sfuggire che il modo e il contesto in cui vengono espressi è sempre unico.

Claire Cecile Cena incontra il gatto Felix, che porta con sé delle differenze evidenti dai suoi simili, che chiedono cura e attenzioni particolari, ma dal superamento delle difficoltà entrambi traggono una ricchezza per la loro vita.

Nel corso del loro viaggio Claire scrive il libro “Felix il gatto a trazione anteriore” e più avanti fonda l’associazione Felix co., perché la gioia dell’incontro con altri “Felix” possa rinnovarsi ancora.

È possibile partecipare all’incontro sulla piattaforma Webex

Numero riunione (codice di accesso): 175 247 3452;

Password riunione: gcC6FfycW75

Non è necessario registrarsi in anticipo.

Ufficio Tutela animali da affezione e non - Settore Ambiente e Territorio - Comune di Padova

Solo con prenotazione online dell’appuntamento: prenotazione appuntamenti

Luogo Palazzo Sarpi, via Frà Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova

Telefono 049 8204738

Orario lunedì e giovedì dalle 9 alle 13 solo con prenotazione online dell’appuntamento

Email ambiente@comune.padova.it

Responsabile del procedimento Dott.ssa Alessandra Munari

Sostituto del responsabile del procedimento Ing. Simone Dallai

https://www.padovanet.it/evento/incontro-storia-di-un-gatto-del-cuore-giornata-nazionale-del-gatto-2021