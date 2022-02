Giornata in memoria dei Giusti dell’umanità: le iniziative in programma a Padova

"La Repubblica, in conformità alla dichiarazione scritta n. 3/2012 sul sostegno all'istituzione di una Giornata europea in memoria dei Giusti, approvata dal Parlamento europeo il 10 maggio 2012, riconosce il 6 marzo come "Giornata dei Giusti dell'umanità", dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani".

(Art.1, comma 1, Legge 20 dicembre 2017, n. 212)

L'Amministrazione comunale invita a celebrare la X Giornata europea dei Giusti dell'Umanità.

Programma

Giovedì 3 marzo alle ore 10

"L’esempio dei Giusti", conferenza online di Giuliano Pisani, vice presidente del Comitato scientifico del Giardino dei Giusti di Padova.

L’iniziativa è rivolta esclusivamente alle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Padova.

Approfondimento su Progetto Giovani

Lunedì 7 marzo alle ore 11 - Auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71

"Percorso della memoria: Budapest – Sulle orme di Giorgio Perlasca", proiezione del documentario realizzato dalla Fondazione Perlasca.

L’iniziativa è rivolta esclusivamente alle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Padova.

Approfondimento su Progetto Giovani

Domenica 27 marzo alle ore 20:30 - MPX - Sala Giotto, Via Antonio Francesco Bomporti, 22

Proiezione del film “Otto Neururer - Una luce nelle tenebre” diretto dal regista Hermann Weiskopf e vincitore nel 2019 del Mirabile Dictu - Festival Internazionale del Cinema Cattolico.

Ingresso libero.

Lunedì 28 marzo alle ore 9:30 - Auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71

Proiezione del film “Otto Neururer - Una luce nelle tenebre” diretto dal regista Hermann Weiskopf e vincitore nel 2019 del Mirabile Dictu - Festival Internazionale del Cinema Cattolico.

Ingresso riservato alle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Padova.

Approfondimento su Progetto Giovani

