A Padova per la giornata europea dei Giusti dell'Umanità 2023 sono in programma due appuntamenti: il 6 e il 7 marzo.

"La Repubblica, in conformità alla dichiarazione scritta n. 3/2012 sul sostegno all'istituzione di una Giornata europea in memoria dei Giusti, approvata dal Parlamento europeo il 10 maggio 2012, riconosce il 6 marzo come "Giornata dei Giusti dell'umanità", dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani".

(Art.1, comma 1, Legge 20 dicembre 2017, n. 212)

L'Amministrazione comunale invita a celebrare la XI Giornata europea dei Giusti dell'Umanità.

Programma

LUNEDI' 6 MARZO

ore 10.30 - Giardino dei Giusti del Mondo, via Forcellini

Interventi:

- Sergio Giordani, sindaco di Padova;

- Giuliano Pisani, vice presidente del Comitato Scientifico Giardino dei Giusti del Mondo di Padova.

A seguire, nella prima tappa (Parco dei Frassini) del Cammino dei Giusti, vengono messa a dimora delle piante e avviene lo scoprimento delle stele dedicate alle personalità alle quali è stato conferito il titolo di “Giusto del Mondo” nell’anno 2023:

per il genocidio ebraico:

Luigi Ortis e Giuseppe Sulis,

Alberica Cenci,

Alberto Dalla Volta,

Vittorio e Palmira Roncoli,

Maria Pittarello e Sara Letizia Piras,

per il genocidio armeno:

Johannes Lepsius,

Karen Jeppe,

Hammo Shero.

ore 11.30 - Sala Paride Piasenti, Museo Nazionale dell’Internamento, viale dell’Internato Ignoto, 24

Consegna delle pergamene e del Sigillo della Città ai Giusti del Mondo 2023.

MARTEDI' 7 MARZO

ore 11 - Sala Livio Paladin, Palazzo Moroni

Conferenza "L’esempio dei Giusti", a cura di Giuliano Pisani, vice presidente del Comitato scientifico del Giardino dei Giusti di Padova.

Ingresso libero.

Riferimenti

Ufficio cerimoniale e relazioni esterne - Settore Gabinetto del Sindaco

Luogo palazzo Moroni, via del Municipio, 1 (secondo piano) - 35122 Padova

Telefono 049 8205232 - 8205095 - 8205557

Orario da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00

Email relazioni.esterne@comune.padova.it