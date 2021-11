25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulla donna: iniziative di sensibilizzazione e informazione

Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione n. 54/135 del 17/12/1999. Come ogni anno, per sensibilizzare la cittadinanza l'Amministrazione comunale promuove numerose iniziative dedicate al supporto e all’aiuto alle donne.

Programma

Dal 23 al 30 novembre viene esposto, sulla Loggia della Gran Guardia , uno striscione con la scritta "25 novembre - Giornata internazionale contro la violenza sulla donna".

viene esposto, sulla Loggia della Gran Guardia , uno striscione con la scritta "25 novembre - Giornata internazionale contro la violenza sulla donna". Dal 23 al 25 novembre vengono illuminate di colore rosso la Torre dell’Orologio di piazza dei Signori e la Torre del Palazzo della Ragione in collaborazione con l' Associazione Soroptimist .

vengono illuminate di colore rosso la Torre dell’Orologio di piazza dei Signori e la Torre del Palazzo della Ragione in collaborazione con l' . Giovedì 25 novembre Viene installata una “panchina rossa” da parte del Lions club Padova Arte e Poesia al Parco Iris , in collaborazione con il Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana alle ore 12.30 - cortile pensile di Palazzo Moroni la Commissione per le pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili organizza un momento di commemorazione in ricordo delle vittime di violenza. Approfondimento dalle ore 10 alle 16 - piazza dei Frutti: la Federazione delle Donne per la pace nel mondo allestisce un punto informativo. dalle ore 10 alle 17 - Liston davanti a Palazzo Moroni il Centro Veneto Progetti Donna - Centro Antiviolenza e la Croce Rossa Italiana allestiscono un punto informativo sui servizi rivolti alle donne vittime di violenza. ore 16.30 - Liston di fronte al Municipio: flash mob organizzato dalla Cgil , in collaborazione con l'associazione Senonoraquando.



L'Assessorato alle politiche di genere e pari opportunità aderisce alla campagna nazionale "Posto occupato" esponendo, il 25 novembre, in ogni sede comunale (Palazzo Moroni, Palazzi Gozzi e Sarpi, sedi dei Quartieri, Centro Culturale Altinate/San Gaetano) alcune sedie con un drappo rosso e un volantino informativo della campagna, in ricordo delle donne che non possono più essere al loro posto perché vittime di violenza e di uccisioni. Aderisce all’iniziativa anche la Rete provinciale delle Pari Opportunità insieme al Centro Veneto progetti donna.

Approfondimento

Per tutto il mese di novembre il Centro Veneto progetti donna- Auser promuove, in collaborazione con l'Assessorato alle pari opportunità e politiche di genere del Comune di Padova, "Librerie unite contro la violenza", una campagna informativa e di promozione.

Approfondimento

Sul profilo Instagram @comunepadova sono pubblicati contenuti dedicati alla giornata.

Tutte le associazioni e i cittadini sono invitati a contribuire pubblicando sul proprio profilo foto e frasi sul tema, taggando @comunepadova; il Comune potrà così ricondividere i post sul profilo istituzionale.

Mostre

Spettacoli

Mercoledì 23 novembre , alle ore 16.30 - Sala Polivalente Diego Valeri

L' associazione MetaArte organizza una restituzione del laboratorio teatrale per donne sul tema del femminicidio, in collaborazione con l' associazione Mimosa .

, alle ore 16.30 - Sala Polivalente Diego Valeri L' organizza una restituzione del laboratorio teatrale per donne sul tema del femminicidio, in collaborazione con l' . Domenica 28 novembre, alle ore 17.30 - Auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano

L'Assessorato alle politiche di genere e pari opportunità, in collaborazione con il Centro Veneto progetti donna, promuove lo spettacolo "Donne sull'orlo" - approfondimento

Conferenze

Mercoledì 23 novembre , ore 18 - Sala Anziani di Palazzo Moroni

Fidapa Padova organizza la conferenza "Violenza sulle donne ai tempi della pandemia Covid19" - volantino

, ore 18 - Sala Anziani di Palazzo Moroni organizza la conferenza "Violenza sulle donne ai tempi della pandemia Covid19" - Mercoledì 23 novembre , ore 18:15

L' associazione Padovaiuta organizza un webinar online su piattaforma Zoom dal titolo "Un amore complicato: violenza e dipendenza affettiva".

, ore 18:15 L' organizza un webinar online su piattaforma Zoom dal titolo "Un amore complicato: violenza e dipendenza affettiva". Giovedì 25 novembre - Scuola media Todesco di Padova

L'associazione Artemisia propone il progetto "Lezioni di rispetto" e, nella sede di via Barbarigo, 83, organizza il workshop "Dipingere fiori reali e astratti" con partecipazione gratuita per le donne - volantino

Nel dettaglio

L'assessora alle pari opportunità Marta Nalin commenta: «Come ogni anno sono moltissime le iniziative in città in questa occasione e voglio ringraziare di cuore tutte e tutti coloro che con costanza si impegnano per tenere alta l'attenzione sul tema. La violenza contro le donne è un tema che riguarda tutte e tutti noi, e si combatte costruendo una cultura dell'uguaglianza e del rispetto. Farlo attraverso le reti e le realtà del territorio, coinvolgendo quante più persone possibile in una riflessione collettiva, è uno degli strumenti che abbiamo e che siamo orgogliosi di sostenere come Amministrazione».

