La Commissione per le Pari opportunità del Comune celebra la Giornata internazionale contro la violenza alle donne

La Commissione per le Pari opportunità del Comune di Padova vuole ricordare ed onorare le donne vittime di violenza.

«Tante parole per manifestare dolore, disappunto, paura, rabbia ricordando donne che non ci son più. Tante immagini per non dimenticare le donne vittime della violenza di chi “diceva di amarle”. Tante iniziative per mantenere alta l’attenzione nei confronti di un fenomeno che non è più un’emergenza ma una costante ingravescente per la nostra società - dichiara la presidente della Commissione Pari Opportunità, Luciana Sergiacomi - La Commissione per le Pari Opportunità, i diritti civili e le politiche di genere del Comune di Padova vuole ricordare ed onorare con tutta l’Amministrazione le donne vittime di violenza con un breve momento di raccoglimento da celebrare insieme nel cuore della Città : il Cortile di Palazzo Moroni. Vi aspettiamo il 25 novembre alle ore 12.30».

