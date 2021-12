Giornata internazionale dei diritti umani, gli eventi dell'Università di Padova

Nella giornata mondiale dei diritti umani, che quest’anno si celebra il 10 dicembre, il Centro di Ateneo per i Diritti umani dell’Università di Padova festeggia anche l’approssimarsi di uno straordinario traguardo: i suoi 40 anni di attività. Con questo evento prendono dunque avvio, con una serie di dialoghi sui diritti umani, le iniziative per ricordare il 40° anniversario del Centro, fondato da Antonio Papisca nel 1982.

Venerdì 10 dicembre dalle ore 9.30

Venerdì 10 dicembre dalle ore 9.30, in Aula Nievo del Palazzo del Bo, via VIII febbraio 2 a Padova, la giornata viene aperta con i saluti di Daniela Mapelli, Rettrice dell’Università di Padova, e con gli interventi su Antonio Papisca a cura di Manfred Nowak, professore di International Law and Human Rights e segretario generale del Global Campus of Human Rights, e di Marco Mascia, professore titolare della Cattedra Unesco Diritti umani, democrazia e pace al Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”. Molti gli argomenti affrontati durante l’incontro, come l’impegno dell’Università di Padova per la costruzione della cultura universale dei diritti umani e della pace, il dialogo con i sistemi universale ed europeo di protezione dei diritti umani, e con le città e le regioni; si parla anche dei laureati di Ateneo in Diritti umani, del mondo dell’informazione e del sistema italiano di protezione dei diritti umani.

Parteciperanno, tra gli altri, gli ex rettori Vincenzo Milanesi e Rosario Rizzuto, Gabriella Salviulo, Direttrice del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, John Pace, former Secretary to the United Nations Commission on Human Rights and Coordinator of the Vienna World Conference on Human Rights, Gianni Magazzeni, Chief UPR Branch, Human Rights Council and Treaty Mechanisms Division, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Claudia Luciani, Director of the Human Dignity, Equality and Governance Directorate, Council of Europe, Stefano Valenti, External Relations Officer, Council of Europe, Francesco Cavalli, fondatore del Premio Giornalistico Televisivo Ilaria Alpi, ideatore e segretario generale del Premio di giornalismo investigativo “Roberto Morrione”, Luigi Zanin, Direttore dell’Unità organizzativa Cooperazione internazionale e Diritti Umani della Regione del Veneto, Francesca Benciolini, Assessora alla Pace, ai Diritti Umani e alla Cooperazione internazionale del Comune di Padova, i giornalisti Luca Colombo, RAI TGR Veneto, Francesco Jori e Giuseppe Giulietti, Presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI),, Fabrizio Petri, Presidente del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e Elisabetta Leonardi, Direttrice del Dipartimento Emergenza e povertà, Save the Children Italia.

Aalle ore 20.30 nella Chiesa di Santa Maria dei Servi

La giornata si conclude alle ore 20.30 nella Chiesa di Santa Maria dei Servi - vicolo dei Servi 3 a Padova - con il concerto “Musiche per una professione di Pace” di Wolfango Dalla Vecchia su testi di Anonimus Patavinus, realizzato per iniziativa del Centro Diritti Umani nel 1986 Anno Internazionale della Pace.

Si può seguire l’evento sia in presenza che online (su piattaforma Zoom all’url unipd.zoom.us/j/81494175286). Per partecipare in presenza è richiesta l’iscrizione, fino a esaurimento di posti disponibili, e l’esibizione del green pass. Inoltre, l’incontro viene trasmesso anche in diretta streaming sul canale Youtube del Centro Diritti umani.

Ogni info su: https://unipd-centrodirittiumani.it/

https://unipd-centrodirittiumani.it/it/attivita/Diritti-umani-al-centro

Locandina articolo da post Facebook