Giornata per le malattie neuromuscolari - GMN 2021, l'incontro a Padova

Giunta alla sua quarta edizione, la GMN - Giornata Malattie Neuromuscolari - vuole offrire un aggiornamento sullo stato dell’arte a livello nazionale, regionale e territoriale sulla diagnosi, terapia e presa in carico del paziente con Malattie Neuromuscolari. È un progetto ideato e sostenuto dalle associazioni laiche e dalle associazioni scientifiche (AIM e ASNP) che si occupano di malattie neuromuscolari e rivolto ai pazienti e alle loro famiglie. Saranno tuttavia affrontate tematiche di interesse comune anche con neurologi, fisiatri, pediatri, medici di medicina generale, neuropsichiatri infantili, fisioterapisti, biologi, genetisti, infermieri, psicologi, esperti di gestione pubblica della disabilità.

Sabato 13 marzo dalle ore 9 anche Padova partecipa alle conferenze on line del programma nazionale della GMN con un incontro divulgativo e di confronto con i pazienti e loro associazioni (registrazione al sito https://www. giornatamalattieneuromuscolari .it/padova2021 e programma https://www. giornatamalattieneuromuscolari .it/padova2021). Dopo un punto sull'iter diagnostico di Neuropatie, Miopatie e Sclerosi Laterali Amiotrofica, si parlerà di terapie innovative e della terapia genica nelle malattie neuromuscolari. A seguire si spiegherà come costituire l’equipe multidisciplinare “perfetta” per la presa in carico dei pazienti con disabilità (follow-up clinico, riabilitazione e cure palliative) e alla fine si aprirà la discussione in una tavola rotonda che vede la presenza delle associazioni coinvolte moderata dalla giornalista Alessandra Mercanzin.