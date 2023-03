Anche a Padova la giornata per le malattie neuromuscolari: i dettagli dell'evento

Prezzo non disponibile

Sabato 18 marzo dalle ore 9 al Centro Congressi Papa Luciani di via Forcellini 170/4 a Padova si terrà la sesta Giornata delle Malattie Neuromuscolari (GMN), evento che coinvolge contemporaneamente 18 città italiane e i relativi Centri di Riferimento per le suddette malattie. Scopo dell’incontro è di offrire un aggiornamento sullo stato dell’arte a livello nazionale, regionale e territoriale sulla diagnosi, terapia e presa in carico del paziente con Malattie Neuromuscolari. Sono inviatati, oltre al pubblico, neurologi, fisiatri, medici di medicina generale, medici pediatri di famiglia e pediatri, neuropsichiatri infantili, fisioterapisti, biologi, genetisti, infermieri, psicologi, caregiver e tutti coloro che quotidianamente prendono parte alla gestione globale dei pazienti con malattie neuromuscolari.

L’incontro coordinato da Chiara Briani, Azienda Ospedaliera -Università degli Studi di Padova, Gian Maria Fabrizi, Clinica Neurologica Università degli Studi - AOUI di Verona, Elena Pegoraro, Azienda Ospedaliera -Università degli Studi di Padova, e Paola Tonin, Università degli Studi di Verona, si aprirà sulle novità in tema di terapie e diagnostiche terapeutiche, neuropatie ereditarie e quelle immuno-mediate. Non solo, verranno approfondite le problematiche su atrofia muscolare spinale (SMA), distrofie, miastenia gravis e sclerosi laterale amiotrofica(SLA)

In conclusione alle ore 11.30 si terrà con tutti i relatori la tavola rotonda moderata dalla giornalista Lisa De Rossi dal titolo “Il ruolo della Consulta per le malattie neuromuscolari nelle Regioni Italiane e le interazioni con gli esperti".

Programma completo su https://www.giornatamalattieneuromuscolari.it/

Foto articolo da https://www.giornatamalattieneuromuscolari.it/