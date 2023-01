“Mi ricordo Anna Frank”, il film per la giornata della Memoria alla biblioteca di Battaglia Terme

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1102756040419709/

In occasione della Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell’Olocausto, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Battaglia Terme, in collaborazione con la Biblioteca Comunale “C. Marchesi”, propone la visione del film di Albero Negrin: “Mi ricordo Anna Frank”.

Una storia che inizia dai giorni felici di Amsterdam, dalla fresca amicizia di Anna e Hanneli, fino agli agghiaccianti momenti dei campi di sterminio. “Mi ricordo Anna Frank” è il risultato di una lunga ricerca e ciò che viene raccontato è realmente accaduto. Le circostanze sono purtroppo note, ma questo film ci farà scoprire i momenti più toccanti della breve vita di Anna, attraverso una tenerissima storia di amicizia tra due adolescenti, la cui memoria Hanneli, sopravvissuta allo sterminio, ci ha tramandato. E non potremo che ripeterci l’eterna domanda: perché è accaduto? perché è potuto accadere?

Vi aspettiamo per questo momento di riflessione venerdì 27 gennaio 2023 alle ore 17.30 in Biblioteca a Battaglia Terme.

Ingresso libero.

