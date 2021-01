Giornata della Memoria a Carmignano di Brenta: uno spettacolo in streaming per non dimenticare

Il Comune di Carmignano di Brenta, Assessorato alla Cultura, in occasione della Giornata della Memoria 2021, invita i cittadini ad assistere in streaming allo spettacolo teatrale “Questo è stato”, di e con Anna Tringali e Giacomo Rossetto di Teatro Bresci.

Il ricordo

«A causa dell’emergenza sanitaria i teatri sono tuttora chiusi e non si possono organizzare eventi in presenza – spiega il Sindaco Alessandro Bolis - ma non potevamo rinunciare a ricordare in modo adeguato l’abominio della Shoah. Abbiamo quindi accolto con piacere la proposta di Teatro Bresci, che ringrazio per la disponibilità, di trasmettere sulla pagina Facebook istituzionale il loro spettacolo, una performance molto bella e toccante, che ricorda uno dei periodi più tragici del Novecento».

«L’abominio della Shoah»

«Non si tratta di un semplice reading teatrale – puntualizza il consigliere delegato alla Cultura Daniela Baldo - è un diverso modo per ricordare l’abominio della Shoah, che dà spazio non solo alle parole delle vittime, ma anche a quelle dei carnefici che risuonano in una scena praticamente vuota. A riempirla, due sedie, due leggii. I cambi di costume da parte degli attori ci riportano a quegli anni di orrore. Ma sono soprattutto le testimonianze a rendere vivo il ricordo di quel tempo: Goebbels e Mengele espongono le loro aberranti teorie, mentre Primo Levi, Elisa Springer, Nedo Fiano e Settimia Spizzichino raccontano della vita, se così si può chiamare, all’interno dei lager nazisti. A chiudere lo spettacolo ‘Se questo è un uomo’, la poesia di Primo Levi, a ricordarci che ‘questo è stato’».

L'evento

Lo spettacolo sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook del Comune di Carmignano di Brenta, mercoledì 27 gennaio alle ore 20.30.

Info web

https://www.facebook.com/comunecarmignanodibrenta