La giornata della memoria a Casalserugo

In occasione della Giornata della memoria per le vittime della Shoah, l'assessorato alla Cultura promuove la presentazione del libro "Vite nell'ombra. Storie di ebrei stranieri in provincia di Padova (1933-1945)", scritto da Antonio Spinelli e pubblicato da Il Poligrafo. L'incontro, a cui parteciperà l'autore, si svolge venerdì 27 gennaio alle ore 21 presso l'Auditorium del Centro culturale Hangar 9 a Casalserugo.

L'olocausto uno degli avvenimenti più terribili della storia dell'uomo. La facile tentazione potrebbe quindi essere quella di allontanare dalla nostra attenzione e dalla nostra memoria tutto ciò che lo richiama. Ma proprio per l'orrore che ha portato con sé questa tragedia non deve essere dimenticata. È importante tenere vivo il ricordo in modo che non si ripeta mai più. Come scrisse Anna Frank nel suo diario, "quel che accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo".

Antonio Spinelli, docente e storico che da anni studia il tema, ripercorre le vicende degli ebrei stranieri presenti nella nostra provincia fra gli anni Trenta e Quaranta, che vennero internati anche in luoghi a noi molto vicini. Chi erano quelle persone? Che rapporto instaurarono con il contesto locale in cui si trovavano? Riuscirono a evitare la deportazione? Quale fu la loro sorte?

L'ingresso alla serata libero.

In più giovedì 26 gennaio ore 21- visita guidata della mostra "Aktion t4" a cura dell'associazione Anpi di Casalserugo, Maserà e Albignasego.

