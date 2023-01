Giornata della memoria a Piazzola sul Brenta con il concerto dei Minimal Klezmer

La sezione A.N.P.I di Piazzola sul Brenta (PD) e la Fondazione Giordano Emilio Ghirardi Onlus sono liete di invitarti al Concerto di musiche tradizionali ebraiche organizzato in occasione della Giornata della Memoria 2023 e che vedrà ospiti i "MINIMAL KLEZMER".

L'evento è patrocinato dalla Città di Piazzola sul Brenta.

Data e luogo

Sabato 28 gennaio, ore 20.45

in Biblioteca "Centro Culturale A. Mantegna" (Piazza IV Novembre - Piazzola sul Brenta - PD)

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Biografia "Minimal Klezmer"

Francesco Socal – clarinetti, voce

Roberto Durante – pianoforte, metallofono, fisarmonica, tastierine, oggetti

Pietro Pontini – violino, viola, oggetti

Enrico Milani – violoncello

Il quartetto si forma nel 2011 a Londra, come gruppo di musicisti di strada accomunati dalla formazione classica, l'attitudine all'improvvisazione, una vaga familiarità con l'estetica della performance dadaista e una fatale passione per la musica klezmer.

Nasce così l'idea di elogiare lo spirito delle orchestrine di klezmorim che percorrevano i vasti spazi dell'Europa orientale fino all'inizio del ventesimo secolo. Musicisti di bassa estrazione sociale e spesso guardati di sbieco per la condizione errabonda e lo spirito dissacratore e libertario, essi suonavano prevalentemente per le celebrazioni negli shtetl, ma non di rado anche in ambienti cattolici e ortodossi. Il loro repertorio finì dunque per fondere la tradizione del canto sacro sinagogale con il folklore musicale russo, ucraino, polacco romeno, ecc. Ne uscì una serie di forme musicali nuove ed eterogenee, a tratti profondamente meditative, a tratti gioiose, ma anche tragiche o al limite dell'irriverenza.

Il repertorio dei Minimal Klezmer è il risultato della rielaborazione di canzoni e danze yiddish (freylech, sher, khusidl), romene (doina, hora), ucraine (kolomeika), anatoliche (karsilamas), greche (rebetiko). In generale, i brani sono ripensati all'interno delle pratiche compositive ed esecutive della musica colta del Novecento, dell'improvvisazione libera e del jazz.

L'arte di strada, origine e ambito di formazione continua del gruppo, caratterizza fortemente le esibizioni. Vi si fa uso di strumenti acustici e per lo più “portatili”, assieme a un'oggettistica di natura eterogenea: ciò che risulta è un piccolo spazio scenico di improvvisazione musicale e teatrale, in cui momenti di ascolto meditativo si alternano a scorribande free e a sconfinamenti nella danza e nel cabaret.

Il gruppo ha all'attivo due produzioni discografiche (Minimal Klezmer, 2012; Oy Oioi, 2014) e numerosi concerti in Italia, Francia, Germania, Ungheria, Regno Unito in teatri, jazz club, festival, celebrazioni varie.

Info web

https://www.facebook.com/events/984688999163705

Foto articolo da comunicato stampa