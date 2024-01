Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini

Prezzo non disponibile

Venerdì 26 gennaio si tiene a Padova la cerimonia commemorativa per la gornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini.

La cerimonia prevede alle ore 15.30 la deposizione di una corona di alloro presso il Monumento ai caduti e dispersi di Russia in Via San Pio X con gli interventi delle autorità.

Per il Comune di Padova partecipa il vicesindaco Andrea Micalizzi.

https://www.anapadova.it/2024/01/giorno-di-memoria-del-sacrificio-alpino/

