Nel male della Shoah la resistenza dei giusti: online la lectio magistralis di Andrea Riccardi il 26 gennaio 2022

Mercoledì 26 gennaio alle ore 11 sul canale YouTube dell’Università di Padova Andrea Riccardi, Fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Presidente della Società Dante Alighieri e già Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione terrà una lectio magistralis dedicata ai “giusti”, a coloro, uomini e donne, che, ascoltando la propria coscienza, hanno solidarizzato con le persone perseguitate e le hanno aiutate opponendosi con gesti concreti alle atrocità della Shoah.

Locandina dell'incontro

In occasione della Giornata della memoria, l’Università di Padova ha invitato Andrea Riccardi, insigne studioso di storia della Chiesa cattolica, noto per essere stato fondatore, nel 1968, della Comunità di Sant’Egidio. Ha anche insegnato come professore ordinario di Storia contemporanea alle università di Bari e Roma (La Sapienza e Roma3) ed è stato insignito con la laurea honoris causa per il suo lavoro a favore della pace e del dialogo. Riccardi ha avuto un ruolo di mediazione in diversi conflitti e ha contribuito al raggiungimento della pace in alcuni Paesi, tra cui il Mozambico, il Guatemala, la Costa d’Avorio, la Guinea.

La rivista “Time” nel 2003 lo ha inserito nell’elenco dei trentasei “eroi moderni” d’Europa, che si sono distinti per il proprio coraggio professionale e impegno umanitario.

L’evento viene trasmesso in streaming sul canale YouTube dell’Università di Padova.

Info web

https://ilbolive.unipd.it/it/event/male-shoah-resistenza-giusti

https://www.youtube.com/watch?v=IwrINrSN5Ls&feature=youtu.be