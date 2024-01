Giornata della memoria a Vigonza con la lettura interpretata "Dove inizia la notte"

In occasione della Giornata della memoria: "Dove inizia la notte", lettura interpretata tratta da "Eichmann - Dove inizia la notte" di Stefano Massini.

Appuntamento al Teatro Quirino De Giorgio sabato 27 gennaio ore 20.45.

Dettagli

La lettura interpretata, proposta da Piergiorgio Dalan e Stefania Presta e musicata da Emanuele Vallone, trae ispirazione dall'opera di Stefano Massini "Eichamann - dove inizia la notte: un dialogo fra Hannah Arendt e Adolf Eichmann".

Il testo ci riporta al 1960, anno in cui Adolf Eichmann, gerarca nazista responsabile di aver progettato ed eseguito lo sterminio di milioni di ebrei, viene arrestato in Argentina. Dai verbali degli interrogatori a Gerusalemme, dagli atti del processo, dalla storiografia tedesca ed ebraica oltre che dai saggi di Hannah Arendt (storica e filosofa ebrea di origine tedesche), Stefano Massini trae questo dialogo (strutturato in un atto unico), ricco di spunti storici, interessanti retroscena ma anche di momenti di forte intensità emotiva. Come si sperimentò il gas? Quando fu deciso (e comunicato) l'inizio dello sterminio? Come si gestiva in concreto l'orrore di Auschwitz? Queste alcune delle domande con cui Hannah Arendt (interpretata da Stefania Presta) cerca di "stanare" Eichmann (interpretato da Piergiorgio Dalan). Ecco però prendere forma, passo dopo passo, una prospettiva spiazzante: Eichmann non è affatto un mostro, bensì un uomo spaventosamente normale. L’uomo più temuto da milioni di deportati si rivela un essere meschino, contradditorio, superficiale, arrivista, perfino banale. Alla domanda "Dove inizia la Notte?" purtroppo non vi è una risposta precisa. Purtroppo non c’è una linea di nella demarcazione tra la fine del giorno e l’inizio della notte, tra la luce ed il buio, tra il bene ed il male. A dare spessore ed enfasi alle parole, vi sono infine le musiche inedite, composte per l'occasione, dal giovane Maestro Emanuele Vallone.

La rappresentazione verrà preceduta da una breve introduzione storica da parte del Prof. Patrizio Zanella.

Organizzatore della serata è l'Associazione Angolo del Pensiero APS con il patrocinio del Comune di Vigonza.

Ingresso libero e gratuito su prenotazione.

