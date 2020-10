Giornata mondiale dell’anatomia, la celebrazione a Padova con un incontro online

Giovedì 15 ottobre ricorre la Giornata Mondiale dell’Anatomia, occasione nella quale gli Istituti di Anatomia Umana celebrano la disciplina. Questa giornata è di particolare rilevanza per la città di Padova poiché lo studio dell’Anatomia Moderna ha inizio con la pubblicazione del De Humani Corporis Fabrica nel 1543, da parte di Andrea Vesalio, professore di Anatomia Umana all’Ateneo patavino . A tale scopo, l’Istituto di Anatomia Umana dell’Università degli Studi di Padova organizza un incontro divulgativo, in forma di webinar, dalle ore 9 alle ore 13 con il Professor Raffaele De Caro e la senatrice Paola Binetti che, negli anni, ha seguito l’evoluzione normativa in materia di Donazione del Corpo ed è proponente della legge del 10 febbraio 2020. Tema dell’incontro sarà il Programma di Donazione del Corpo alla scienza con le sue implicazioni etiche e formative, soprattutto alla luce delle recenti normative approvate in materia.

Il primo teatro anatomico del mondo a Padova

«La scienza dell’Anatomia - dice Raffaele De Caro - assume una tale rilevanza che, proprio a Padova, viene costruito il primo Teatro Anatomico del mondo, per volere di Girolamo Fabrici d’Acquapendente nel 1594, proprio per rendere la pratica sperimentale stabile ed essenza della Medicina moderna. A distanza di secoli, resta fondamentale l’importanza di sperimentare e studiare il corpo umano tramite la dissezione su cadavere. Solo così è possibile osservare le strutture e le modificazioni che avvengono nei processi patologici. E sapere comprendere le alterazioni patologiche e le variazioni anatomiche resta il fondamento della Medicina moderna».

Istituto di Anatomia Umana

Con delibera della Giunta Regionale n.245 dell’08.03.2019, l’ Istituto di Anatomia Umana è stato individuato quale Centro di Riferimento per la Regione del Veneto per la conservazione e l’utilizzo dei corpi donati, che vede come Responsabile il Prof. Raffaele De Caro . Nel nostro Ateneo è attivo il Programma “Donare il Corpo alla Scienza, una scelta di vita”. La donazione del corpo è un gesto di generosità e solidarietà, fondamentale per contribuire al progresso delle conoscenze in campo medico, indispensabile per la formazione di medici preparati e di chirurghi sempre aggiornati.

I relatori

Nel corso dell’evento, interverrà, in dialogo con il Professor Raffaele De Caro, la Senatrice della Repubblica italiana, Prof.ssa Paola Binetti che, negli anni, ha seguito l’evoluzione normativa in materia di Donazione del Corpo ed è soggetto proponente della legge del 10 febbraio 2020 , n. 10 “Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica” .

Per collegarsi all’evento: https://unipd.zoom.us/j/ 81345030945

https://ilbolive.unipd.it/it/event/giornata-mondiale-dellanatomia