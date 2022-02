Padova si colora di viola per la giornata internazionale per l'epilessia

La giornata internazionale dell’epilessia che si celebra lunedì 14 febbraio 2022 in 137 nazioni in tutto il mondo, è un appuntamento di rilevanza nazionale che ha coinvolto tutte le città italiane con un gesto simbolico ma di grande suggestione per dare un segnale concreto di attenzione verso le persone affette da epilessia: nella giornata di lunedì 14 febbraio, come oramai da apprezzata consuetudine in tutte le città italiane, un monumento, o un palazzo, o una statua significativa, si illumina di viola.

I monumenti illuminati a Paodova

Padova quest’anno ha deciso di illuminare con luce di colore viola, dalle ore 18 alle ore 24, tre suoi monumenti simbolo: Palazzo Moroni sede dell’Amministrazione Comunale; il Cortile Antico del Bo per l’Università; Palazzo Santo Stefano sede dell’Amministrazione Provinciale.

Il gesto

Un gesto simbolico promosso dalla Associazione Fuori dall’ombra – Insieme per l’epilessia a conclusione della settimana di informazione e approfondimento su questa malattia che ha portato a Padova il 6^ Convegno Internazionale update in epilettologia svoltosi tra venerdì 4 e sabato 5 febbraio all’Auditorium del centro Culturale San Gaetano, con relatori di chiara fama italiani e stranieri.

Dettagli

Un’occasione per sottolineare l’importanza dell’attività di formazione e di informazione che l’Associazione Fuori dall’ombra- Insieme per l’epilessia svolge quotidianamente su questa patologia, arricchita quest’anno da una grande novità: l’Associazione è entrata a far parte dell’IBE (International Bureau for Epilepsy), come nuovo « chapter » dell’organizzazione.

«Abbiamo accolto con grande soddisfazione questo riconoscimento internazionale che arriva in coda a numerosi patrocini che IBE già ci aveva concesso per le nostre attività sul territorio volte ad una sempre più attenta e partecipata opera di sensibilizzazione su questa patologia – afferma con orgoglio il Presidente della Associazione Professor Giuseppe Zaccaria –. Essere stati accolti come «Chapter» di IBE – un’organizzazione senza scopo di lucro, presente in 104 paesi tramite 135 associazioni affiliate, ‘Chapter’ appunto – è davvero un grande riconoscimento che ci consente di inserirci in un grande contesto internazionale e di operare ancor più in rete riguardo la mission della nostra Associazione.»

«Ringraziamo la città di Padova – commenta Stefano Bellon della Associazione Fuori dall’ombra- Insieme per l’epilessia – che ci aiuterà a sottolineare l’importanza di questa Giornata internazionale illuminando di luce viola tre monumenti simbolo della sua vita culturale e amministrativa, Palazzo Moroni, Palazzo Santo Stefano e il Cortile Antico del Bo. Siamo grati per essersi uniti a noi in questo segnale di attenzione che desideriamo portare in tutta Italia.»

Per informazioni

Associazione FUORI DALL’OMBRA. Insieme per l’epilessia

email info@fuoridallombra.org;

WS https://www.fuoridallombra.org/