A Padova letture e approfondimenti per la giornata mondiale della lingua greca

Il 9 febbraio del 1857 muore a Corfù il poeta Dionysos Solomòs, autore de “L'Inno alla libertà”. Le strofe “Ti riconosco dal taglio terribile della tua spada, ti riconosco dal tuo volto che con foga definisce la terra. Risollevata dalle ossa sacre dei Greci, e valorosa come prima, ave, o ave, libertà” sono quelle con cui inizia l’Inno Nazionale Greco. Viene adottato come inno ufficiale nel 1864, trent’anni (1832) dalla prima dichiarazione d’Indipendenza, anche se si dovrà aspettare ancora mezzo secolo (1913) per restituzione di Creta da parte degli Ottomani. Nel 2014 nasce l’idea, dalla Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche d’Italia, di proporre ufficialmente al Governo greco, attraverso il Parlamento greco, l’istituzione di una "Giornata mondiale della lingua greca". Nel 2016 viene proclamata la prima Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca e si sceglie proprio la data della morte del poeta come giorno simbolico.

Martedì 9 febbraio alle ore 14.30 in occasione della Giornata mondiale della lingua greca i Dipartimenti Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità - DISSGEA, Dipartimento di Beni Culturali - DBC, Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DISLL - del Corso di Laurea Magistrale in Lettere Classiche e Storia Antica organizzano un evento in diretta su Zoom e su Facebook con interventi dal vivo e video per ricordare l’anniversario.

Sarà un programma fitto di letture e approfondimenti tematici introdotti da Maria Veronese che vedrà le studentesse e gli studenti del Laboratorio teatrale sulla tragedia greca diretto da Caterina Barone e Francesco Puccio leggere brani dall’Andromaca di Euripide in collegamento con l’Orto Botanico di Padova. Mattia De Poli si concentrerà successivamente sulla metrica della paura nei “Sette contro Tebe” di Eschilo, mentre Davide Susanetti sarà impegnato su un doppio binario: la democrazia di Pericle e Pausania e Plutarco sull’antro di Trofonio. Margherita Losacco affronterà il tema dei classici greci in Emilio Sereni mentre concluderanno l’incontro con un’analisi a più voci Silvia Strassi e Matilde Fiorillo su “Tebtynis. Storie e memorie dall’Egitto greco e romano”.

Link utili per il collegamento

Zoom - https://unipd.zoom.us/j/ 88368802895; ID riunione: 883 6880 2895

Facebook - https://www.facebook.com/ dissgea.unipd

I video della durata di circa 30 minuti saranno disponibili anche sul canale Mediaspace della Laurea Magistrale in Lettere classiche e Storia antica al seguente link: https://mediaspace.unipd.it/ channel/Lettere%2Bclassiche% 2Be%2Bstoria%2Bantica%2B% 2528LM-15%2529/167001041http: