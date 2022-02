Stati generali della città di Padova e giornata mondiale sulle malattie rare 2022: tutte le iniziative in città

Prezzo non disponibile

In occasione della Giornata mondiale sulle malattie rare, che si celebra il 28 febbraio, l’Università di Padova, il Dipartimento funzionale Malattie rare, l’azienda Ospedale Università di Padova e il Comune di Padova organizzano gli Stati generali sulle malattie rare della città di Padova.

In programma anche la campagna di sensibilizzazione, a cura dell’ufficio Città Sane del Comune di Padova in collaborazione con l’Associazione Sanfilippo Fighters, “La Città si accende di colori per celebrare la Giornata mondiale sulle malattie rare”.

Programma

Dal 23 al 28 febbraio

Stati generali sulle malattie rare della città di Padova

Il programma dettagliato con le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito https://malattierarepadova.it/

Campagna “La Città si accende di colori per celebrare la Giornata mondiale sulle malattie rare”: illuminazione della Loggia di Palazzo della Ragione (lato piazza delle Erbe).

Per informazioni

email info@malattierarepadova.it

ufficio Città Sane - Settore Gabinetto del Sindaco

telefono 049 8205014

email cittasaneoms@comune.padova.it

Info web

