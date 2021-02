Giornata mondiale dell’obesità: un corso su protocolli di cura, normativa e relazione obesità-Covid-19

L’obesità è una malattia cronica a genesi multifattoriale, in grado di causare, esacerbare o accelerare la comparsa di numerosissime complicanze, fra cui diabete mellito tipo 2, malattie cardiovascolari, disturbi respiratori, problemi muscolo-scheletrici, alcuni tumori, riducendo significativamente la spettanza di vita. In Italia più di un terzo della popolazione adulta è in sovrappeso, mentre circa 1 persona su 10 è affetta da obesità. In Veneto il 10,5% della popolazione adulta soffre di obesità, e ciò si traduce in circa 430mila cittadini affetti da gravi problemi correlati all’eccesso ponderale con disabilità cronica.

Dall’obesità e Covid-19 alle nuove prospettive terapeutiche, questi due dei temi principali che saranno affrontati nel corso della Giornata Mondiale dell’Obesità che si terrà il 4 marzo 2021 e da cui partirà forte il messaggio della impellente necessità di politiche nazioni di prevenzione e cura dell’obesità.

Per tali motivi la Regione Veneto ha istituito già nel 2016 la Rete Obesità del Veneto (RObV), un modello di rete assistenziale per il trattamento integrato dell’obesità con unità presenti in ogni singola azienda sanitaria regionale. Al Centro Regionale Specializzato per lo Studio e il Trattamento Integrato dell’Obesità (CeSTIO) dell’Azienda Ospedale/Università di Padova è stata attribuita la funzione di coordinamento dell’intera rete regionale. L’attività della rete è stata organizzata predisponendo adeguati Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) per il trattamento integrato dell’obesità nel paziente adulto, per la prevenzione e il trattamento dell’obesità in gravidanza e per il trattamento integrato dell’obesità pediatrica. Sono in corso di costruzione specifici percorsi terapeutici per la diagnosi e la cura delle obesità genetiche e delle forme rare di obesità e diabete.

In questo momento particolare. in cui la pandemia da SARS-CoV-2 domina la salute pubblica e gli sforzi assistenziali del mondo, l’obesità è emersa come uno dei più importanti fattori di rischio per un decorso più grave della malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19), probabilmente inferiore solo all’età. Tale fatto può essere spiegato dalla presenza nei soggetti con obesità di una serie di fattori predisponenti alle infezioni virali soprattutto respiratori. Tali fattori di rischio includono la sindrome da ipoventilazione, lo scompenso cardiaco, il diabete tipo2, l’infiammazione cronica di basso grado associata con aumento dei livelli di citochine circolanti, la riduzione dell’immunità innata e l’elevata espressione dei recettori dell’angiotensina tipo 1 e 2 nel tessuto adiposo. Sia a livello europeo che a livello italiano, il riconoscimento del rischio aggiuntivo portato dall’obesità nell’epidemia COVID-19, sta portando ad inserire in pazienti con obesità grave nelle categorie di cittadini in cui è consigliato prioritizzare la vaccinazione.

«La Rete Obesità del Veneto non solo rappresenta un modello ed una realtà organizzativa unica in Italia ed In Europa – dice il prof. Roberto Vettor, direttore della Clinica Medica III Azienda Ospedale/Università di Padova -. ma costituisce anche una spinta innovativa all’implementazione di simili modelli organizzativi di altre specifiche reti cliniche in cui la presenza e il coinvolgimento di tutte le professionalità che concorrono al percorso assistenziale, la puntuale attenzione alle implicazioni sociali, culturali ed economiche rappresentano i determinanti del successo. Nel campo del trattamento dell’obesità, dove si offrono spesso fantasiosi e talvolta pericolosi percorsi paralleli alle evidenze scientifiche, l’organizzazione Rete Obesità del Veneto costituisce la risposta organica alla frammentazione della cura, al trattamento inappropriato e alla deviazione dalle linee guida, proponendo una gestione integrata della malattia.»

Da quanto detto, risulta imperiosa la “Chiamata all’azione” che tutti i professionisti e la associazioni di pazienti che partecipano alla Rete Obesità del Veneto (RObV), rivolgono, nella ricorrenza della giornata mondiale dell’obesità del 2021, alle altre regioni d’Italia e al paese perché si riconosca di fatto dignità di malattia cronica all’obesità, perché si adottino politiche nazionali di prevenzione e di cura commisurate alla gravità della malattia, perché venga sottolineata con forza l’esistenza e la conseguente battaglia contro lo stigma, che rappresenta l’ostacolo principale per una adeguata presa in carico assistenziale delle persone con obesità, e si vinca infine l’inerzia terapeutica favorita soprattutto dal mancato accesso a programmi strutturati di modificazione dello stile di vita e a cure farmacologiche gratuite.

La Rete veneta obesità chiama all’azione

World obesity day 2021

Virtual Lunch Meeting – 4 marzo 2021 ore 14 - 15

Responsabile Scientifico: Roberto Vettor

Faculty: Luca Busetto, Roberto Fabris, Mirto Foletto, Ilaria Clerici, Claudio Maffeis, Annunziata Lapolla

Programma

Ore 13.30 - 14 Collegamento partecipanti

Ore 14: Introduzione - Roberto Vettor, Claudio Maffeis, Annunziata Lapolla

Ore 14.10: Obesità e COVID 19 – Luca Busetto

Ore 14.20: Obesità: Nuove prospettive terapeutiche - Roberto Fabris

Ore 14.30: Strumenti di Empowerment del paziente e dell’equipe multidisciplinare - Mirto Foletto

Ore 14.40: Uscire dalla scotomizzazione e dallo stigma - Ilaria Clerici

Ore 14.50 Discussione generale

Razionale:

L’obesità colpisce più del 10% della popolazione adulta nazionale ed è associata ad un aumento del rischio di mortalità cardiovascolare, di insorgenza di diabete mellito, neoplasie e alterazioni metaboliche complesse. L’obesità è anche emersa come uno dei più importanti fattori di rischio per malattia severa durante la pandemia COVID-19.

Scopo della Rete Obesità del Veneto (RObV) è quello di promuovere ogni iniziativa per l’implementazione di adeguati programmi di prevenzione e di cura per l’obesità nel Veneto, in integrazione con le altre Reti Assistenziali esistenti in Regione, con le società scientifiche nazionali e internazionali e con tutte le altre strutture coinvolte nel trattamento dell’Obesità in Italia.

Modalità d’Iscrizione

Il corso è gratuito con registrazione obbligatoria attraverso la piattaforma FAD_DIMED, link: https://www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/ successivamente accedere al corso ed effettuare l’iscrizione.

Per la fruizione del corso FAD-WEBINAR dopo aver effettuato il login in piattaforma, cliccare all’interno dell’area utente selezionare il corso e premere “INIZIA IL CORSO”.

Il corso è riservato a 300 partecipanti per le seguenti categorie professionali: Medico chirurgo (tutte figure) biologo, dietista, psicologo, infermiere, infermiere pediatrico, fisioterapista

Attestazione ECM

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM e relativo invio dell’attestato è obbligatorio:

aver preso parte all’intero evento formativo IN LIVE il giorno 4 marzo 2021

il giorno aver completato il quiz finale entro il 7 marzo 2021

aver compilato il questionario di gradimento che verrà fornito in piattaforma all’interno ed alla fine del corso. (max 5 tentativi)

Requisiti hardware e software

La piattaforma per l’e-learning è FAD DIMED con link https://www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/

Requisiti tecnici

Disporre di un browser (ad esempio Explorer, Firefox, ecc.), una connessione internet, una casella di posta elettronica e software per visualizzare i testi in formato pdf e materiali audiovideo on-line in mp4.

Valutazione e certificazione dei crediti ECM

La data dell’acquisizione del credito ECM sarà quella del giorno di compilazione del test finale e del questionario di gradimento; l’attestato del credito ECM sarà disponibile all’iscritto in piattaforma il giorno stesso della compilazione e superamento del test finale; aver superato la prova di apprendimento mediante questionario ECM (score necessario del 75%)

