Giornata mondiale della poesia al museo della Navigazione fluviale

La Giornata mondiale della poesia, istituita dall’Unesco nel 1999, si celebra il 21marzo, il primo giorno di Primavera.

La poesia è in grado di andare oltre i confini, le lingue e le differenze, portando con sé un ideale di bellezza che diventa globale. Attraverso l’universalità unificante del verso, si può veicolare un messaggio di pace, di scambio interculturale, di dialogo tra i popoli.

In occasione della giornata mondiale della poesia il Museo della navigazione fluviale in collaborazione con il Comune di Battaglia Terme e l'Associazione Culturale

U-MUS Umanità in Musica, propone due appuntamenti poetici dedicati all'acqua nelle giornate di sabato 19 marzo e domenica 20 marzo con ritrovo alle ore 16 davanti al Museo della Navigazione Fluviale in via Ortazzo, 63 a Battaglia Terme.

“Acqua - Specchio di memorie” è il reading poetico dinamico proposto dalla poetessa Federica Simonetto con l’accompagnamento di suoni realizzato da Fabio Romanato e con la partecipazione di Maurizio Ulliana nel ruolo di narratore della memoria storica.

Due ore nel nome della poesia, nei luoghi d'acqua del borgo fluviale di Battaglia Terme per lasciarsi trasportare dalla Memoria dell’Acqua e dal suo fascino indiscusso con la coinvolgente finale visita guidata al Museo della Navigazione Fluviale.

Ingresso e prenotazioni

Info e prenotazioni: 049525170 o info@museonavigazione.eu

Costi: 10 euro a persona.

L'evento seguirà i protocolli anti covid-19 in vigore.

In caso di maltempo l'evento verrà spostato al weekend successivo

