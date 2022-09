Campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del suicidi in Piazza dei Frutti

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/3336377246686738

“10 settembre 2022

Campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del suicidio

“Non parlarne è 1 Suicidio”

Dai dati dell’OMS emergono numeri impressionanti: un milione di suicidi ogni anno, in media uno ogni 40 secondi, mentre ogni tre secondi si registra un tentativo di suicidio.

Telefono Amico Italia ODV, come ormai da tradizione e per il quinto anno consecutivo, intende celebrare la ricorrenza del 10 settembre, Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, presidiando con un evento fisico le piazze o altro luogo simbolico di ogni centro TAI.

Il numero unico

Telefono Amico Italia è raggiungibile attraverso il numero 02 2327 2327 e risponde 365 giorni all’anno grazie a 500 volontari. Il servizio è gratuito e attivo in tutta Italia dalle 10 alle 24.

L'evento

L’evento si svolgerà dalle ore 10 alle ore 20 di sabato 10 Settembre 2022 in Piazza dei Frutti .

Verrà posizionata una cornice (photo booth) all’interno della quale i passanti potranno farsi scattare una foto che poi potrà essere condivisa facilmente sui social con gli hashtag di riferimento.

La cornice conterrà il claim dell’evento “Non parlarne è 1 suicidio” e la call to action #metticilafaccia.

L’obiettivo è sottolineare il fatto che di suicidio si può e si deve parlare perché il primo passo per fare prevenzione è rompere quel tabù che purtroppo ancora esiste su questo tema. Si tratta di un messaggio che può essere rivolto sia a chi sta attraversando in prima persona un momento di profonda crisi sia in generale a tutte le persone , per sensibilizzarle su quanto sia importante dare modo agli altri di esprimere la propria sofferenza e diffondere la cultura dell’ascolto empatico e non giudicante.

Chi deciderà di “metterci la faccia” lo farà per sposare la nostra causa, per aiutarci a diffondere il messaggio che affrontare il tema del suicidio e parlarne apertamente è un efficace mezzo di prevenzione.

Passa a trovarci in una delle città in cui saremo presenti per “metterci la faccia” insieme a noi!

Telefono Amico Padova ODV”

NON PARLARNE È 1 SUICIDIO

Sabato 10 settembre

Giornata internazionale per la prevenzione del suicidio

Evento di piazza per la sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione del suicidio.

Telefono Amico Italia sarà presente nelle seguenti città:

Veneto

Bassano del Grappa (VI), Piazza Garibaldi

Padova, Piazza Frutti

Treviso, Piazza dei Signori

Venezia-Mestre, Parco Piraghetto

Vicenza, Contrà Cavour

Campania

Napoli, Piazza Dante

Emilia-Romagna

Modena, Piazza Mazzini

Friuli-Venezia Giulia

Udine, Piazza I Maggio (Porta Manin)

Lazio

Roma, Mercatino Conca d’Oro (Via Conca d’Oro 143/145)

Lombardia

Bergamo, Via XX Settembre, n°116

Busto Arsizio (VA), Piazza Santa Maria

Mantova, Via Pescheria

Milano, Largo La Foppa

Sardegna

Sassari, Piazza Castello

Sicilia

Palermo, Parco di Villa Tasca

Trentino-Alto Adige

Trento, Piazza Pasi

Telefono Amico Italia

Telefono Amico Italia è una organizzazione di volontariato che aiuta a superare le tensioni emotive e a far ritrovare benessere nelle relazioni personali, promuove la cultura dell’ascolto empatico come fattore di salute emozionale e di contrasto alla solitudine.

Offre un servizio anonimo, indipendente da ideologie politiche e religiose, nel rispetto delle idee e del disagio di chi chiama. È membro del comitato internazionale di Ifotes (International Federation of Telephone Emergency Service), l’organizzazione internazionale che riunisce le helpline in Europa e nel mondo.

A carico di chi chiama solo il costo vivo della telefonata: tutti coloro che hanno piani tariffari che prevedono minuti illimitati non devono sostenere nessun costo, tutti gli altri sostengono solo il costo di una qualunque chiamata verso fisso. È possibile accedere al servizio anche via chat, attraverso il numero WhatsApp 324 011 7252, e via mail, attraverso la compilazione di un form anonimo sul sito https://www.telefonoamico.it/.

Info web

https://www.telefonoamicopadova.it/

https://www.facebook.com/events/3336377246686738

