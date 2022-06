Giornata mondiale del rifugiato, tutti gli eventi a Padova

Il progetto Sai - Sistema di accoglienza integrata del Settore Servizi Sociali del Comune di Padova, in collaborazione con l'associazione Popoli insieme, organizza una serie di eventi aperti alla cittadinanza in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, che si celebra il 20 giugno.

La Giornata mondiale del rifugiato intende commemorare l'approvazione, del 1951, della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati (Convention relating to the status of refugees), da parte dell'assemblea generale delle Nazioni Unite.

Scopri il volantino con tutto il programma completo della "Giornata mondiale del rifugiato 2022"

Programma

Dal 17 al 29 giugno - Agorà del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71

"Volti al futuro con i rifugiati per un nuovo noi", mostra fotografica per celebrare i 40 anni di attività del Centro Astalli Roma a fianco dei rifugiati, con fotografie di Francesco Malavolta



Lunedì 20 giugno - Giardini dell'Arena, ingresso da corso Giuseppe Garibaldi ore 18:30 - "La mia storia la sai?", world cafè con i rifugiati accolti dal Sistema accoglienza e integrazione (Sai) del Comune di Padova tra approfondimenti, poesie e musica ore 20:00 - "Storie storte", concerto acustico

Giardini dell'Arena, ingresso da corso Giuseppe Garibaldi

Per informazioni

Associazione Popoli insieme

sito www.popolinsieme.eu

pagina Facebook https://www.facebook.com/popolinsieme