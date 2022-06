Giornata mondiale del rifugiato a Padova

Oltre 100 milioni di persone negli ultimi 10 anni sono state costrette a fuggire dalle loro case cercando rifugio all’interno o all’esterno dei propri confini nazionali. Solo nella prima metà del 2021 sono state più di 84 milioni. La Giornata Mondiale del Rifugiato si celebra il 20 giugno di ogni anno per commemorare l’approvazione, nel 1951, della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati (Convention Relating to the Status of Refugees) da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Chi fugge da guerra, persecuzioni, violenza e oggi anche dal cambiamento climatico ha diritto di trovare accoglienza.

Il Progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) del Comune di Padova, in collaborazione con l’Associazione Popoli Insieme ODV vi invita a celebrare questa giornata lunedì 20 giugno dalle ore 18.30 presso i Giardini dell’Arena. Sarà una serata dedicata all’ascolto, all’incontro e alla scoperta delle storie dei rifugiati, dei loro Paesi di provenienza e del loro sguardo sul mondo, tra musica e poesia.

Ore 18.30

La mia storia la SAI?

World cafè con i rifugiati accolti dal Sistema Accoglienza e Integrazione (SAI) del Comune di Padova

Ore 20

Storie Storte

Concerto acustico

Web: https://www.popolinsieme.eu/notizie/giornata-mondiale-del-rifugiato/.