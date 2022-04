Iniziativa per la Giornata mondiale della salute 2022 a Padova

In occasione della Giornata mondiale della salute, la Consulta del Volontariato provinciale di Padova organizza una giornata di presentazione delle attività svolte dalle Associazioni dell’area socio sanitaria che operano a Padova e provincia.

Dove e quando

Domenica 10 aprile, dalle ore 10 alle ore 16, sono presenti dei gazebi informativi sul Liston, di fronte a Palazzo Moroni, in via Oberdan e in piazza dei Frutti.

Evento realizzato in collaborazione con l’ufficio Città Sane del Comune di Padova.

Per informazioni

Ufficio Città Sane - Settore Gabinetto del Sindaco

telefono 049 8205014

email cittasaneoms@comune.padova.it

Info web

https://www.padovanet.it/evento/iniziativa-la-giornata-mondiale-della-salute-2022