Giornata mondiale della salute mentale: beneficenza in piazza a Padova con "Tutti matti per il Riso"

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, sabato 10 e domenica 11 ottobre Progetto Itaca scenderà in Piazza con Tutti Matti per il Riso. L’evento nazionale di raccolta pubblica di fondi a favore di Progetto Itaca porterà oltre 300 volontari nelle principali piazze italiane per promuovere un’informazione corretta e sensibilizzare la comunità per superare lo stigma e il pregiudizio che ancora accompagnano la sofferenza della psiche.

L’evento, giunto alla sua VI edizione, «vuole essere un forte messaggio di speranza per chi soffre o ha una storia di disturbi mentali - sottolinea Ughetta Radice Fossati, Segretario Generale di Fondazione Progetto Itaca Onlus -. Quest’anno, in modo particolare, vogliamo far sentire la nostra voce perché oggi, più che mai, la Salute Mentale va tutelata e Progetto Itaca offre da più di 20 anni ascolto e aiuto concreto a tutti coloro che ne hanno necessità».

L’ultimo rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla Salute Mentale mostra che oggi nel mondo quasi un miliardo di persone convive con un disturbo mentale e che l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia Covid-19 ha provocato un significativo incremento di disturbi psichiatrici. Secondo un recente studio dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, condotto dal Medico Psichiatra Francesco Benedetti, oltre la metà degli italiani che hanno ricevuto un trattamento ospedaliero per Covid-19 riporta almeno un sintomo riconducibile a disturbi della Salute Mentale come ansia, depressione, stress post-traumatico, insonnia o altre manifestazioni.

È necessaria, quindi, una concreta azione a supporto della Salute Mentale che, ad oggi, è una delle aree più trascurate dalla salute pubblica. Per questo Progetto Itaca si unisce all’appello dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Move for Mental Health: Let’s Invest!” per chiedere alle Istituzioni pubbliche maggiori investimenti per la Salute Mentale.

Dove a Padova

A Padova saremo in Piazza della Frutta sabato 10 e in Piazza Duomo domenica 11.

In queste due giornate sarà possibile incontrare i volontari di Progetto Itaca e sostenerne le attività con una donazione, a fronte della quale verrà offerta una confezione da 1kg di pregiato riso Carnaroli e l’esclusiva ricetta “Risotto al limone con peperoni, caprino e cardamomo nero” realizzata per l’occasione dal Testimonial 2020, lo chef Antonio Guida.

Per chi non potrà passare a trovarci in Piazza, ma vuole sostenere le attività dell’Associazione, da quest’anno è possibile fare una donazione on line su https://progettoitaca.org/riso/ e come ringraziamento il riso verrà spedito direttamente a casa. Con i fondi raccolti Progetto Itaca potrà continuare ad offrire servizi gratuiti di ascolto e supporto a chi soffre di disturbi mentali e alle loro famiglie.

A Padova la sede dell'Associazione è in Via Ugo Foscolo 9/A. I volontari offrono ascolto e orientamento alla cura, incontri di sostegno per le persone che soffrono di un disagio psichico, incontri per i familiari, per studenti e insegnanti, formazione per chi vuole impegnarsi nelle varie attività, incontri con professionisti (psichiatri, psicologi, avvocati) su temi specifici.

Anche per questa edizione è importante la vicinanza dei partner che hanno rinnovato l’impegno nel campo della Salute Mentale al fianco di Progetto Itaca Onlus: Aon, Belfor, Indena, Fondazione Vodafone Italia e Maisto e Associati.

Progetto Itaca Onlus

Progetto Itaca Onlus nasce a Milano nel 1999, negli anni si è sviluppata a livello nazionale diventando l’organizzazione italiana più attiva e dinamica in questo campo.

Dispone di una linea di ascolto con numero verde gratuito a estensione nazionale 800.274.274, da cellulari 02 29007166, offre servizi totalmente gratuiti, si avvale di centinaia di volontari formati e, al momento, conta 15 sedi: Milano, Roma, Firenze, Palermo, Genova, Parma, Napoli, Catanzaro - Lamezia, Padova, Lecce, Torino, Rimini, Bologna, Brescia, Campobasso.

Il 5 luglio 2012 nasce Fondazione Progetto Itaca Onlus con il compito di coordinare il network delle Associazioni locali e promuovere la diffusione del modello su tutto il territorio italiano.

Progetto Itaca Onlus fa parte di un importante movimento internazionale che offre una visione innovativa del disagio psichico collaborando con importanti associazioni mondiali quali Clubhouse International e NAMI (National Alliance on Mental Illness).

Info web

