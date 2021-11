Giornata mondiale dell’ulivo: è festa al mercato di Campagna Amica di Padova

Bontà e bellezza con l’olio d’oliva: i mercati di Campagna Amica Coldiretti dedicano al prodotto principe della dieta mediterranea il fine settimana in occasione della Giornata Mondiale dell’ulivo. Nella nostra provincia la produzione è concentrata sui Colli Euganei, dove gli olivicoltori sono circa 650 e su poco meno 450 ettari di terreno coltivano più di 100 mila piante di ulivo. L’anno scorso, una annata in decisa ripresa dopo il calo vertiginoso del 2019 la produzione di olive aveva superato i 20.300 quintali, quest’anno ci sono delle buone aspettative nonostante il meteo abbia riservato qualche brutta sorpresa, in particolare la qualità sarà comunque ottima.

Domani sabato 27 novembre al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova, in via Vicenza 23, dalle 10 alle 12.30 sarà possibile conoscere e gustare l’olio extravergine d'oliva dei Colli Euganei abbinato alle eccellenze del nostro territorio firmate dagli agricoltori di Campagna Amica Padova, tra assaggi e degustazioni guidate.

Perfetto in cucina, anche nella cosmesi per le sue proprietà benefiche l’olio d’oliva sarà al centro degli eventi programmati dagli agricoltori che sveleranno ai clienti e consumatori i segreti della saggezza contadina per conoscere al meglio le potenzialità nei menù e nelle cure di bellezza. L’olivicoltura su territorio padovano- commenta Coldiretti - è presente con una produzione di nicchia e di pregio che rende speciale la biodiversità olivicola e che può contare una produzione di alta qualità apprezzata sia dai gourmet che dagli chef. Sostenuti da numerosi studi scientifici sugli effetti positivi sulla salute associati all’olio di oliva i consumi mondiali di olio d’oliva sono raddoppiati in trent’anni – evidenzia Coldiretti - con l’Italia che vanta il maggior numero di oli extravergine a denominazione in Europa (43 Dop e 4 Igp) e una produzione nazionale di oltre 300 milioni di chili nel 2021 grazie a una filiera che conta oltre 400 mila aziende agricole specializzate. Gli oli “Made in Italy” nella primavera del 2022 andranno anche in orbita - annuncia la Coldiretti - che insieme ad Unaprol ha collaborato al progetto realizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana nel quadro di un accordo con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Gli astronauti avranno a disposizione un quantitativo per gli abbinamenti con diverse pietanze: carne, pesce, verdure e per esaltare i sapori più intensi. Alcuni campioni di olio saranno anche destinati a un esperimento sugli effetti della permanenza nello spazio.

