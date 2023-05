Giornata internazionale dei musei, apertura “anticipata” all’università di Padova

Come ogni anno dal 1977, il 18 maggio l'ICOM (International Council of Museums) celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dei Musei. L’edizione 2023 è dedicata ai temi del benessere e della sostenibilità e richiama l’attenzione sul ruolo che i musei rivestono per promuovere lo sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale, favorendo un cambiamento positivo nelle nostre comunità.

In occasione della ricorrenza il Centro di Ateneo per i Musei, insieme ai partner di Ateneo nel progetto di Terza Missione “Padova Città della Scienza”, ha preparato un palinsesto di eventi volti a promuovere l'accessibilità dei musei e dei luoghi della cultura .

Senza barriere: fisiche, cognitive, culturali o socio-economiche.

Per stare bene al museo, tutti.

Si inizia sabato 13 maggio al Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte con un laboratorio di esperienza tattile, che offrirà ai partecipanti l’occasione di sperimentare una breve visita tattile alla Gipsoteca del Liviano, dove sono esposte copie attuali di sculture classiche. Un'occasione per condividere nuove e più inclusive modalità di approccio all'arte e di riflettere sull'accessibilità di musei e luoghi della cultura (evento in programma anche il 24 e 31 maggio, su prenotazione).

Anche al Museo dell’Educazione , in varie date dal 18 maggio al 1° giugno, visite guidate interattive per conoscere con il tatto giochi, giocattoli e materiale scolastico, che sono stati tra le mani di bambini e adulti negli anni passati (su prenotazione).

L’Ufficio Public Engagement – Area Comunicazione e Marketing di Ateneo propone quindi nei giorni 15, 17 e 23 maggio “Tocco d’Arte”: tre turni speciali di visita guidata a Palazzo del Bo , durante i quali sarà possibile apprezzare, con il tatto, elementi significativi dell’architettura e degli arredi, appositamente individuati e selezionati per permettere a visitatrici e a visitatori non vedenti di cogliere al meglio le meraviglie della sede storica dell’Ateneo; oltre a questo, per completare ed ampliare la possibilità di fruizione da parte di tutte e di tutti, sarà anche possibile disporre – su richiesta – del supporto di un interprete LIS (prenotazioni 049.827.3939 o tour@unipd.it). Ancora un’iniziativa per star bene con l’arte nella meravigliosa Sala dei Giganti , dove venerdì 19 e giovedì 25 maggio si potrà godere di una visita su misura con la proposta “Una stanza tutta per sé”, a cura del Patrimonio Storico Artistico di Ateneo: un’esperienza riservata a un singolo visitatore o a piccoli gruppi precostituiti di massimo 10 partecipanti, con durata e percorsi personalizzati, per star bene con l’arte. Un’iniziativa particolarmente indicata per visitatori con esigenze speciali, per pazienti oncologici e per nuovi cittadini con livello di lingua italiana intermedio (su prenotazione).

Infine, a Legnaro, il Museo didattico di Medicina Veterinaria invita al laboratorio tattile "Museo tra le mani": esaminando con il tatto alcuni preparati osteologici significativi, si scopriranno nuovi dettagli sulla vita degli animali, il loro tipo di alimentazione, gli adattamenti al movimento e agli ambienti occupati (prenotazioni via email giuseppe.palmisano@unipd.it).

Ulteriori informazioni: https://www.musei.unipd.it/it/ cam-imd-2023

Calendario con le iniziative

MUSEO DI SCIENZE ARCHEOLOGICHE E D'ARTE

MUSEO PER TUTT* in Piazza Capitaniato 7 a Padova

DATE E ORARI: 13, 24 e 31 maggio, ore 15.00-16.00, 16.00-17.00, 17.00-18.00

PRENOTAZIONI: https://www.eventbrite.it/e/ 620533581647

MUSEO DELL'EDUCAZIONE

LEARNING BY HAND in via Obizzi 21-23 a Padova

DATE E ORARI: 18, 23, 25, 30 maggio, 1° giugno, ore 14.30-15.30, 16.00-17.00

PRENOTAZIONI: https://learningbyhand_ museoeducazione.eventbrite.it

PATRIMONIO STORICO ARTISTICO DI ATENEO

UNA STANZA TUTTA PER SÉ, a tu per tu con la Sala dei Giganti, Palazzo Liviano in Piazza Capitaniato a Padova

DATE E ORARI: 19 e 25 maggio, dalle 9.00 alle 17.30, un ingresso ogni ora

PRENOTAZIONI: https:// saladeigigantituttaperse. eventbrite.it

MUSEO DIDATTICO DI MEDICINA VETERINARIA

MUSEO TRA LE MANI al Campus di Agripolis in viale dell'Università 16 a Legnaro (PD)

DATE E ORARI: 23, 30 maggio, ore 9.00-10.00 e 10.30-11.30

PRENOTAZIONI: via email giuseppe.palmisano@unipd.it

UFFICIO PUBLIC ENGAGEMENT – AREA COMUNICAZIONE E MARKETING

TOCCO D’ARTE a Palazzo del Bo, via VIII febbraio 2 a Padova

DATE E ORARI: 15 maggio, ore 10.00-11.00; 17 maggio ore 16.00-17.00; 23 maggio ore 13.00-14.00

PRENOTAZIONI: Telefonando a Centro Prenotazioni 049.827.3939 o scrivendo a tour@unipd.it

