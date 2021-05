XI Giornata nazionale degli Archivi di architettura: tutte le iniziative dedicate a Quirino De Giorgio a Vigonza

Parteciapa anche Vigonza alla XI giornata nazionale degli archivi di architettura. L'iniziatia dal titolo "Quirino De Giorgio. Architettura nell’Italia del miracolo economico" prevede:

l'esposizione di materiali e documenti: venerdì 21 e sabato 22 maggio 2021 ore 16-19;

la visita guidata al Borgo di Vigonza: sabato 22 alle ore 17 – richiesta la prenotazione.

La partecipazione avverrà nel rispetto delle norme anti Covid

L'Archivio partecipa alla mostra virtuale dell'Associazione nazionale Archivi di architettura

L’archivio Quirino De Giorgio partecipa all’XI Giornata nazionale degli Archivi di architettura con due aperture straordinarie venerdì 21 e sabato 22 maggio dalle ore 16 alle 19. I materiali e i documenti presentati dall’archivio illustrano due progetti emblematici del percorso di De Giorgio come costruttore di complessi polifunzionali che dagli anni Sessanta del miracolo economico, riadattati e riconvertiti tra gli anni ’80 e ‘90, ancor oggi agiscono nel tessuto urbanistico ed economico veneto: l’ex Complesso e cinema “San Marco” di Viale San Marco 152 a Mestre (Venezia) e l’ex Cinema ora Galleria “Mantegna” di Piazza XXIX Aprile a Camisano Vicentino (VI).

Nel pomeriggio di sabato 22 l’archivio propone al suo pubblico una visita guidata al complesso del Borgo di Vigonza. Costruito da Quirino De Giorgio dal 1938 al 1939, nato come “Borgo rurale” voluto dal regime per esaltare le opere di risanamento delle campagne e dare abitazioni decorose agli agricoltori, ma interpretato da De Giorgio come un vero e proprio intervento urbanistico al centro di Vigonza prevedendo edifici ad uso pubblico e spazi collettivi oggi esaltati dal restauro filologico concluso nel 2016.

Archivio Quirino De Giorgio

Piazza Enrico Zanella 31 - Borgo di Vigonza

35010 - Vigonza (PD)

Per contatti: tel. 0498090371 - archivioqdg@comune.vigonza.pd.it - 3341011058

https://www.comune.vigonza.pd.it/quirino-de-giorgio-architettura-nellitalia-del-miracolo-economico

