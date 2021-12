Giornata nazionale dello spazio 2021: “La curiosità che muove il mondo”, l'incontro a palazzo Moroni

In occasione della Giornata Nazionale dello Spazio, giovedì 16 dicembre alle ore 17, nella sala Livio Paladin di Palazzo Moroni, l’agenzia culturale Bas Bleu e INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica, in collaborazione con il Comune di Padova, organizzano l’evento “La curiosità che muove il mondo”, un’occasione per porre l’accento sul valore della conoscenza e della curiosità, in campo scientifico e culturale, e per presentare le guide della collana "Seconda stella destra". Ogni guida racconta i luoghi della città seguendo degli itinerari a tema “celeste”: a Padova, dalla cometa di Giotto nella Cappella degli Scrovegni, all’orologio astronomico di Piazza dei Signori, dalle piccole stelle scolpite su portici e facciate di palazzi ai luoghi di Galileo.

All’iniziativa sarà presente l’assessore al Commercio, Antonio Bressa. Ospite della serata, in collegamento live, l’astronauta Luca Parmitano di ESA-­? European Space Agency, primo italiano al comando della stazione Spaziale Internazionale.

L'appuntamento di giovedì è parte del progetto Brilla!, di Bas Bleu e INAF, realizzato con il contributo dell'Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive nell'ambito delle iniziative promosse per il Natale a Padova 2021 e coinvolge diverse librerie indipendenti della città. Tra quelle aderenti: Laformadellibro, Pel di carota, Libreria Zabarella, Pangea Libreria, Libreria Piccolo grande Bubo, La Volpe Volante, Limerick, Libreria dei ragazzi, Mondadori Bookstore Ipercity, Marendin, Enoteca Mediterranea.

Brilla! è una rassegna di eventi per scoprire il cielo che risplende tra palazzi e monumenti del centro storico. Fino al 5 gennaio, visite guidate tra astronomia e arte, un reading per sentire il cielo con musica, parole e illustrazioni, passeggiate ‘celesti’ e laboratori per piccoli esploratori ed esploratrici di cieli in città. C’è anche una ‘lotteria delle stelle’ per chi sceglie un libro in una delle librerie che aderiscono al progetto. L'estrazione il 6 gennaio: gli 8 biglietti vincenti riceveranno in regalo la Star Box, la scatola delle stelle preparata insieme ai librai e alle libraie. Tutti gli eventi sono gratuiti. Per partecipare è necessario prenotare ed è richiesto il super green pass.

https://www.basbleuillustration.com/brilla/

https://www.facebook.com/basbleu.illustration