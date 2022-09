Giornata del panorama: evento dedicato all’osservazione del paesaggio a Villa dei Vescovi

Prezzo non disponibile

Una giornata tutta dedicata al paesaggio che circonda Villa dei Vescovi, alla scoperta di un panorama unico.

Appuntamento domenica 11 settembre 2022

Dettagli

Villa dei Vescovi è pensata e costruita per inserirsi perfettamente nel paesaggio euganeo, ancora oggi intatto.

In occasione della “Giornata del Panorama” sono previste visite guidate speciali a orario fisso, per scoprire la prima villa veneta, un luogo unico che offre una prospettiva inedita sui Colli Euganei. Inoltre: passeggiate e percorsi di trekking di difficoltà media della durata di un'ora e mezza nei dintorni di Villa dei Vescovi, accompagnati da guide naturalistiche. I bambini e le famiglie potranno anche partecipare a divertenti attività e laboratori organizzati nel brolo, con possibilità di gustare un picnic prenotando il cestino preparato dal Bistro della villa.

Orari

Apertura villa dalle 10 alle 18, ultimo ingresso alle 17.

Visite guidate

ore 11, 12, 15 e 16 - durata 1 ora circa

Trekking e passeggiata Pirio - Fornetto

ore 10 e ore 16 - durata 1 ora e mezza circa

Attività per famiglie e bambini

Dalle ore 10 alle 18, ultimo ingresso ore 17

Picnic in orario pranzo

cestino da prenotare entro il giorno prima tramite link www.soluzionieventi.it

Biglietti

Se ti iscrivi al FAI in loco o rinnovi il giorno dell’evento entri gratuitamente e ti rimborsiamo il biglietto di ingresso anche con visita guidata.

Visite guidate

Iscritti FAI: 6 euro

Intero: 20 euro

Residenti (Comune di Torreglia – PD): 6 euro

Ridotto 6-18 anni: 10 euro

Studenti 19-25 anni: 10 euro

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): 50 euro

Ridotto 0-5 anni: 0 euro

Disabili - valido per disabile ed accompagnatore: 6 euro

(altre convenzioni segnalate direttamente nella pagina della biglietteria dedicata)

Trekking e passeggiata Pirio/Fornetto

Iscritti FAI: 6 euro

intero: 15 euro

Ridotto 6-18 anni: 10 euro

Studenti 19-25 anni: 10 euro

Residenti (Comune di Torreglia - PD): 6 euro

(altre convenzioni segnalate direttamente nella pagina della biglietteria dedicata)

Attività per famiglie e bambini comprese nel biglietto di ingresso (visita in autonomia)

Iscritti FAI: 0 euro

Intero: 11 euro

Residenti (Comune di Torreglia – PD): 0 euro

Ridotto 6-18 anni: 5 euro

Studenti 19-25 anni: 6 euro

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): 27 euro

Ridotto 0-5 anni: 0 euro

Disabili - valido per disabile ed accompagnatore: 0 euro

(altre convenzioni segnalate direttamente nella pagina della biglietteria dedicata)

Contatti

Per Informazioni:

Tel. 049 9930473

Email faivescovi@fondoambiente.it

Info web

https://fondoambiente.it/eventi/giornata-del-panorama-a-villa-dei-vescovi

https://www.facebook.com/events/4908624202577658/

Foto articolo da comunicato stampa